Nuevo paro de CICOP en San Pedro: habrá atención comunitaria en Villa Depietri

El paro fue resuelto por los trabajadores nucleados en CICOP luego de una asamblea en la que manifestaron su preocupación por la situación que atraviesa el sistema público de salud en el distrito.

Los trabajadores de la salud agrupados en CICOP anunciaron un nuevo paro de actividades por 24 horas para el próximo lunes 29 de junio en San Pedro . La medida responde a reclamos vinculados con salarios, infraestructura e insumos, aunque durante la jornada se garantizarán acciones comunitarias de atención primaria.

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La medida de fuerza fue resuelta por los profesionales y el personal de la salud, quienes denunciaron la falta de respuestas concretas a una serie de reclamos que, según indicaron, vienen planteando desde hace tiempo ante las autoridades.

Entre las principales demandas figuran la falta de insumos médicos, deudas salariales, el cumplimiento de acuerdos paritarios pendientes, el pago de retroactivos, bonificaciones adeudadas y la concreción de recategorizaciones y concursos que permanecen postergados.

Además, los trabajadores reclamaron mejoras urgentes en las condiciones edilicias de los distintos centros de atención del distrito y la implementación de mayores medidas de seguridad para el desarrollo de sus tareas diarias.

Atención primaria en Villa Depietri durante la jornada de protesta

Pese al paro, CICOP informó que llevará adelante una actividad comunitaria para sostener acciones de prevención y promoción de la salud. La propuesta se desarrollará entre las 9:00 y las 11:00 en el Centro de Salud del barrio Villa Depietri.

Durante la jornada, los vecinos podrán acceder de manera gratuita a controles de presión arterial, medición de glucemia capilar, registro de peso y talla, además de recibir consejería sobre alimentación saludable y orientación social.

La iniciativa busca mantener un vínculo directo con la comunidad mientras los trabajadores visibilizan el conflicto que atraviesa el sistema de salud local.

Los reclamos que motivan la medida de fuerza

Desde el gremio señalaron que el paro constituye una respuesta a la falta de avances en las negociaciones con las autoridades y remarcaron que la situación afecta tanto a los trabajadores como a la calidad del servicio que reciben los pacientes.

En ese sentido, sostuvieron que la escasez de recursos, el deterioro de la infraestructura y el incumplimiento de compromisos salariales impactan directamente en el funcionamiento cotidiano de los centros de salud. Por ese motivo, reiteraron el pedido de soluciones concretas que permitan mejorar las condiciones laborales y garantizar una atención adecuada para toda la comunidad.