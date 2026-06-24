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    • Buscan proteger la ribera del Riacho San Pedro con una nueva ordenanza ambiental

    El bloque Nuevos Aires de San Pedro presentó un proyecto para preservar los terrenos costeros, evitar ocupaciones ilegales y garantizar el acceso público.

    24 de junio de 2026 - 12:26
    Presentaron un proyecto de ordenanza que busca declarar de Utilidad Social y Sujeto a Protección Ambiental y Urbanística a la totalidad de los terrenos ribereños públicos ubicados sobre la vera del Riacho San Pedro.

    Presentaron un proyecto de ordenanza que busca declarar de Utilidad Social y Sujeto a Protección Ambiental y Urbanística a la totalidad de los terrenos ribereños públicos ubicados sobre la vera del Riacho San Pedro.

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    El bloque de concejales Nuevos Aires presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que propone declarar de Utilidad Social y Sujeto a Protección Ambiental y Urbanística a todos los terrenos ribereños públicos ubicados sobre la vera del Riacho de la ciudad de San Pedro. La iniciativa apunta a resguardar el patrimonio natural del distrito y fortalecer el ordenamiento territorial.

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    Protección ambiental y acceso público a la ribera

    La propuesta fue impulsada por los concejales Belén Santos, Paola Basso y Damián Mosquera, quienes sostienen que la preservación de la ribera resulta fundamental para garantizar el acceso de los vecinos a uno de los espacios naturales más importantes de San Pedro.

    Entre los objetivos centrales del proyecto se encuentran impedir nuevas ocupaciones ilegales sobre los terrenos costeros, asegurar la continuidad del camino de sirga establecido por la legislación nacional y promover la conservación del ecosistema fluvial y de la biodiversidad local.

    Además, la iniciativa contempla la planificación de actividades turísticas, recreativas y productivas bajo criterios de sostenibilidad ambiental.

    Qué actividades quedarían prohibidas en la zona costera

    El texto de la ordenanza establece una serie de restricciones para toda la franja ribereña alcanzada por la medida. Entre ellas, se prohíbe la instalación de viviendas precarias, casillas o cualquier estructura permanente o transitoria.

    También quedaría vedado el cercado o alambrado de terrenos que limite el libre tránsito hacia la costa o a lo largo de ella, así como el depósito de residuos, escombros o efluentes contaminantes que puedan afectar el curso natural del agua o provocar daños sobre la flora y fauna autóctonas.

    Según los fundamentos del proyecto, estas medidas buscan evitar el deterioro ambiental y preservar el carácter público de la ribera.

    Registro de tierras y sanciones para infractores

    La iniciativa prevé la creación del Registro Municipal de Tierras de la Ribera del Riacho, una herramienta que permitirá realizar un relevamiento catastral permanente para identificar parcelas públicas, privadas, concesionadas u ocupadas.

    Asimismo, se propone designar a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos como autoridades de aplicación de la norma, facultando al Ejecutivo municipal a intimar desalojos, remover estructuras ilegales y paralizar obras cuando corresponda.

    En caso de aprobarse, la ordenanza contempla multas para quienes incumplan sus disposiciones, la obligación de restaurar los predios afectados a su estado natural y la posibilidad de inhabilitar actividades comerciales dentro del partido de San Pedro.

    Los autores del proyecto remarcaron que la declaración de utilidad social permitirá priorizar el interés colectivo y la preservación ambiental de un espacio considerado patrimonio natural, recreativo y paisajístico de toda la comunidad.

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