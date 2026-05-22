Futbolista de San Nicolás chocó en General Paz y terminó hospitalizado tras un choque múltiple

Un violento siniestro vial se registró sobre la avenida General Paz luego de que un futbolista profesional protagonizara un fuerte choque en cadena en horas de la madrugada. El conductor implicado fue identificado de manera oficial como Jonathan Berón, un joven de 25 años de edad que se desempeña actualmente como delantero en el club Tristán Suárez. 0223.com.ar Un violento siniestro vial se registró sobre la avenida General Paz luego de que un futbolista profesional protagonizara un fuerte choque en cadena en horas de la madrugada. El conductor implicado fue identificado de manera oficial como Jonathan Berón, un joven de 25 años de edad que se desempeña actualmente como delantero en el club Tristán Suárez. 0223.com.ar

El futbolista de la ciudad de San Nicolás, Jonathan Berón, actual delantero de Tristán Suárez, quedó involucrado en un violento episodio vial durante la madrugada del martes en la Ciudad de Buenos Aires. El jugador protagonizó una serie de choques en la avenida General Paz y en una estación de servicio del barrio de Saavedra, lo que generó tensión y movilización policial.

Choque inicial en la avenida General Paz El hecho comenzó cerca de las 4.20 de la madrugada, cuando Berón conducía un Ford Focus blanco en inmediaciones del estadio de Platense, en Vicente López. Allí impactó contra una camioneta en plena circulación sobre la avenida General Paz, generando el primer incidente de la secuencia.

Serie de impactos en una estación de servicio Tras el primer choque, el futbolista continuó su marcha hasta ingresar a una estación de servicio ubicada en el cruce de General Paz y avenida de los Constituyentes. En ese lugar terminó colisionando contra otros tres vehículos estacionados, provocando daños materiales y momentos de tensión entre clientes y trabajadores.

Intervención policial e investigación judicial Personal de la Comisaría Vecinal 12A de la Policía de la Ciudad intervino tras confirmar que el mismo conductor había protagonizado ambos hechos. Berón fue asistido por el SAME y trasladado al Hospital Pirovano con politraumatismos y un corte facial, mientras la Justicia investiga las circunstancias del episodio bajo la Unidad de Flagrancia Norte.

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