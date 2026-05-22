El Superintendente de Seguros expuso en el encuentro SEMAS

El Encuentro Provincial SEMAS 2026 es un evento corporativo de alto nivel que reúne a los sectores económicos de la provincia de Buenos Aires y al mercado asegurador. Su propósito central es debatir sobre el rol estratégico del seguro como protector de bienes y motor fundamental del desarrollo financiero y la estabilidad económica.

El Superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate, participó como orador principal del encuentro SEMAS, realizado el pasado 15 de mayo, que reunió a representantes de más de 30 cámaras empresarias de distintos sectores de la economía argentina. "Las entidades aseguradoras cumplen un papel central en la generación de inversiones de largo plazo", resaltó.

Seguros: El mercado en Argentina se adapta a la era de los autos eléctricos e híbridos

Durante su exposición, abordó sobre el rol estratégico del sector asegurador dentro del sistema económico nacional, destacando su aporte al desarrollo del mercado de capitales y su función como respaldo de la actividad productiva.

Asimismo, se refirió a los principales lineamientos de gestión del organismo en el actual contexto económico, haciendo foco en el fortalecimiento de la solvencia del sistema, la eficiencia regulatoria y la modernización de los mecanismos de supervisión.

Entre los ejes desarrollados durante la presentación, destacó la importancia de comprender al seguro como un sistema basado en la mutualidad y la solidaridad, y no únicamente como una transacción comercial. También remarcó la necesidad de priorizar la capacidad efectiva de pago de las aseguradoras como condición esencial para la sustentabilidad y confianza del mercado.

Hacia un mercado asegurador más transparente y moderno

En relación con el rol del Estado, Plate planteó la importancia de avanzar hacia una supervisión más eficiente, con capacidad de intervención frente a situaciones que puedan afectar los derechos de las y los asegurados. Además, subrayó el valor de incorporar herramientas tecnológicas y fortalecer los sistemas de control para promover un mercado más transparente y moderno.

La participación de la Superintendencia de Seguros en estos espacios de diálogo con el sector empresario reafirma el compromiso del organismo con el fortalecimiento institucional del mercado asegurador, la protección de las y los asegurados y el acompañamiento al desarrollo económico y productivo del país.

Fuente: Argentina.gob.ar.