Cuidado con el melanoma: expertos advierten que la protección solar debería mantenerse durante todo el año

Semana del melanoma. “Son fundamentales los controles periódicos y la evaluación clínica y dermatoscópica de las lesiones".

El melanoma es un tipo de cáncer de piel que se origina en los melanocitos, las células encargadas de producir la melanina, el pigmento que da color a la piel, el cabello y los ojos. Aunque es menos frecuente que otros cánceres cutáneos, es el más agresivo, porque tiene mayor capacidad de diseminarse a otras partes del cuerpo si no se detecta a tiempo. Diariamente se protegen del sol solo el 20% de los hombres y el 33% de las mujeres, y los especialistas alertan que los hábitos de protección deberían sostenerse durante todo el año, no solo en verano.

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Según datos del Observatorio Global del Cáncer, el melanoma uno de los 20 cánceres más frecuentes en Argentina y su incidencia podría verse influida por factores como la exposición a la radiación ultravioleta (UV), que continúa siendo el principal factor de riesgo, y condiciones asociadas al cambio climático.

La doctora Graciela Manzur , jefa de la División Dermatología del Hospital de Clínicas , destacó que “los fototipos bajos (piel clara) son más propensos a desarrollar la enfermedad. Sin embargo, las personas de tonos de piel más oscuros también pueden presentar melanomas, incluso en zonas no habitualmente expuestas al sol”.

Otros factores de riesgo incluyen el uso de camas solares, antecedentes familiares y quemaduras solares, especialmente en la infancia. Además, Manzur afirmó que “el cáncer de piel no discrimina por edad ni género, aunque antes de los 50 años se observa una mayor prevalencia en mujeres, mientras que luego de esa edad los hombres son más afectados, posiblemente por diferencias en la exposición solar”.

En este sentido, datos de la Sociedad Argentina de Dermatología indican que de quienes se protegen diariamente del sol, el 33% son mujeres y el 20% hombres.

Recomendaciones

La especialista subrayó que, al igual que en el verano, “es importante cuidarse sobre todo en la franja horaria de las 10 a las 16 horas. La clave de la prevención radica en la fotoprotección integral, que incluye medidas físicas, tópicas y sistémicas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran “el uso de ropa adecuada, sombreros, anteojos de sol con bloqueo del 99% de radiación UVA y UVB, y la búsqueda de sombra”, sostiene la especialista.

El uso de fotoprotectores tópicos de FPS (factor de protección solar) mayor a 50 es fundamental para reducir el riesgo de carcinogénesis en pieles claras. La especialista también remarca que “deben aplicarse media hora antes de la exposición solar, sobre piel seca y en cantidad suficiente”.

Asimismo, advirtió que los autobronceantes, que son utilizados comúnmente en invierno, son una alternativa segura al bronceado solar o artificial, pero “no todos protegen contra la radiación UV”. Y mencionó la existencia de opciones complementarias de fotoprotección oral —como betacarotenos, Polipodium leucotomos, antioxidantes, polifenoles y ácidos grasos omega-3— que siempre deben ser indicadas por dermatólogos.

“Son fundamentales los controles periódicos y la evaluación clínica y dermatoscópica de las lesiones. La prevención del cáncer de piel es una tarea colectiva que requiere el compromiso de toda la sociedad, junto con medidas integrales de cuidado y concientización”, concluyó la doctora Manzur.

En tanto, en el marco del Mes del Melanoma, el próximo 27 de mayo se realizará un taller presencial abierto a la comunidad en el Hospital de Clínicas de la UBA (Av. Córdoba 2351, CABA), con el objetivo de concientizar sobre la prevención, detección temprana y cuidado de la piel. Requiere inscripción previa a través de este link: https://forms.gle/CbQfuaYagW4zCd5T6.

¿Cómo se presenta un melanoma?

Suele aparecer como un lunar nuevo, o un lunar existente que cambia de forma, tamaño o color. Para reconocer señales de alerta, se usa la regla ABCDE:

-Asimetría

-Bordes irregulares

-Color desigual

-Diámetro mayor a 6 mm

-Evolución (cambios con el tiempo)

¿Por qué es importante detectarlo temprano? Cuando se diagnostica en etapas iniciales, el melanoma tiene altas tasas de curación. Pero si avanza, puede volverse más difícil de tratar.