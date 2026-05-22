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    • Locro, empanadas y pastelitos: las comidas tradicionales que vuelven cada 25 de Mayo

    Los platos típicos argentinos mantienen viva una tradición que atraviesa generaciones y combina influencias criollas, europeas y productos originarios.

    22 de mayo de 2026 - 14:38
    El locro, las empanadas y los pastelitos vuelven a ocupar un lugar central en las mesas argentinas durante las celebraciones por el 25 de Mayo.

    El locro, las empanadas y los pastelitos vuelven a ocupar un lugar central en las mesas argentinas durante las celebraciones por el 25 de Mayo.

    ÁMBITO.

    El 25 de Mayo no solo recuerda el nacimiento del primer gobierno patrio en 1810, sino que también trae de vuelta a las mesas argentinas una serie de sabores que forman parte de la identidad nacional. Cada año, locro, empanadas y pastelitos reaparecen como protagonistas de las celebraciones patrias.

    Aunque muchas de estas preparaciones tienen raíces europeas, con el tiempo incorporaron ingredientes autóctonos y adoptaron características propias en distintas regiones del país.

    Locro, el clásico de las fechas patrias

    El locro es uno de los platos más representativos del 25 de Mayo. Se trata de un guiso de cocción lenta elaborado a base de maíz, porotos y papas, al que con el tiempo se sumaron ingredientes como chorizo colorado, ají molido y pimentón.

    Su origen está vinculado a las culturas precolombinas y, según la región, fue incorporando variantes propias.

    Carbonada y mazamorra, sabores con historia

    Otra preparación tradicional es la carbonada, un guiso que combina carne con choclo, zapallo, frutas secas y otros ingredientes que le dieron identidad local a una receta de origen europeo.

    La mazamorra, por su parte, nació a partir del aprovechamiento del maíz, abundante en la época colonial. Era consumida tanto en desayunos como meriendas y se servía con leche y azúcar.

    Empanadas y pastelitos, infaltables en cada celebración

    Las empanadas también forman parte del menú patrio. Su historia se remonta a antiguas recetas de Medio Oriente y Europa, aunque en Argentina cada provincia desarrolló versiones propias y diferentes rellenos.

    Los pastelitos fritos completan la lista de clásicos. Rellenos con dulce de membrillo o batata, siguen siendo una de las opciones más elegidas durante los festejos patrios y mantienen viva una costumbre que atraviesa generaciones.

    Fuente: Sol.

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