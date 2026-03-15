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    • San Pedro participó del Encuentro Provincial de Centros Juveniles en La Plata

    San Pedro formó parte de una jornada del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad para fortalecer las políticas destinadas a jóvenes en la provincia.

    15 de marzo de 2026 - 10:17
    Representantes municipales participaron de una jornada de trabajo convocada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense. El distrito asistió en su carácter de coordinador de dos espacios destinados a la formación y contención de jóvenes.

    Representantes municipales participaron de una jornada de trabajo convocada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense. El distrito asistió en su carácter de coordinador de dos espacios destinados a la formación y contención de jóvenes.

    San Pedro Municipio

    Representantes del municipio de San Pedro participaron de una jornada de trabajo realizada en la ciudad de La Plata convocada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, en el marco del Encuentro Provincial de Centros Juveniles, donde se analizaron estrategias para fortalecer las políticas públicas destinadas a la juventud en los distintos distritos.

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    San Pedro presente en el Encuentro Provincial de Centros Juveniles

    El intercambio de experiencias y el fortalecimiento de las políticas territoriales para la juventud fueron los ejes centrales del encuentro realizado en la sede del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense.

    San Pedro integró las mesas de debate en su carácter de coordinador de dos espacios destinados a la formación, contención y acompañamiento de jóvenes que actualmente funcionan en el partido.

    Durante la jornada, representantes de distintos municipios compartieron experiencias de gestión y analizaron estrategias para fortalecer el trabajo que se desarrolla en cada territorio.

    Quiénes representaron al municipio de San Pedro

    La comitiva sampedrina estuvo integrada por la referente municipal del programa, Alejandra Fagnano, junto a Belén Lacuadra, responsable del Centro Juvenil que desarrolla sus actividades en la sede del Centro Integrador Comunitario (CIC).

    Ambas funcionarias expusieron sobre las tareas de acompañamiento que se realizan en el distrito y presentaron los proyectos pedagógicos que se desarrollan a nivel local para promover la inclusión, la formación y el desarrollo de los jóvenes.

    Articulación entre Provincia y municipios para fortalecer políticas juveniles

    La actividad permitió además coordinar pautas de trabajo conjunto entre la provincia de Buenos Aires y los municipios con el objetivo de optimizar los recursos destinados a estas instituciones de base comunitaria.

    En ese marco, se analizaron distintas herramientas de gestión y se plantearon líneas de acción para consolidar el funcionamiento de los centros juveniles, considerados espacios clave para la contención, formación y participación de los jóvenes en cada distrito.

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