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    • Paritaria 2026: ATE Baradero se reunirá el miércoles con Hacienda tras una audiencia sin propuesta salarial

    Bajo la falta de una oferta salarial, ATE Baradero confirmó un nuevo encuentro con el Secretario de Hacienda el próximo miércoles.

    7 de mayo de 2026 - 17:58
    Paritaria 2026: ATE indico que “se reunirán el próximo miércoles con el Secretario de Hacienda”

    Paritaria 2026: ATE indico que “se reunirán el próximo miércoles con el Secretario de Hacienda”

    tiemponoticias.com.ar

    Tras la audiencia paritaria realizada este jueves por la mañana, donde no hubo ninguna propuesta salarial concreta por parte del Ejecutivo, ATE Baradero confirmó que se realizará una nueva reunión la próxima semana. El secretario general del gremio, Carlos Morel, adelantó que el encuentro será el miércoles con el área de Hacienda.

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    Paritaria 2026 sin propuesta salarial concreta del Municipio

    La negociación paritaria 2026 entre los gremios estatales y el Ejecutivo local volvió a entrar en una instancia de espera luego de la audiencia celebrada este jueves por la mañana. Según lo informado por representantes sindicales, el encuentro no dejó avances en materia salarial ni ofrecimientos formales por parte del área económica del Municipio.

    Desde ATE remarcaron que la ausencia de una propuesta concreta genera preocupación entre los trabajadores, en un contexto económico marcado por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. La falta de definiciones mantiene en tensión el diálogo paritario, que venía desarrollándose con expectativas de una oferta que permitiera recomponer ingresos.

    ATE Baradero confirmó reunión con el Secretario de Hacienda

    El secretario general de ATE Baradero, Carlos Morel, fue quien confirmó que ya quedó pautada una nueva instancia de negociación. “Nos propusieron que nos juntemos el miércoles con el Secretario de Hacienda”, explicó tras finalizar la audiencia de este jueves.

    El dirigente sindical señaló que el gremio aguardará ese encuentro con expectativa, aunque con la firme postura de reclamar una mejora salarial acorde al escenario económico actual. Desde la organización sindical consideran que la discusión debe centrarse en una recomposición real del salario de los trabajadores municipales.

    Asamblea informativa y expectativas de los trabajadores municipales

    Como parte de la estrategia gremial, ATE Baradero anunció que realizará una asamblea informativa con los trabajadores durante las próximas horas. El objetivo será transmitir el estado actual de la negociación y los pasos a seguir de cara a la reunión con Hacienda.

    La instancia de debate interno busca mantener informada a la base trabajadora y evaluar posibles medidas en caso de que no se presente una oferta satisfactoria. En este marco, crece la expectativa por lo que pueda surgir del encuentro del próximo miércoles, considerado clave para destrabar la negociación paritaria 2026 y definir el rumbo salarial del sector municipal.

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