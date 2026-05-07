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    • San Pedro participó de la asamblea turística bonaerense por la caída del consumo

    Funcionarios de San Pedro participaron del encuentro provincial en Punta Indio para coordinar políticas turísticas ante la baja de visitantes.

    7 de mayo de 2026 - 18:00
    El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, encabezó en la localidad de Punta Indio la primera Asamblea Anual 2026 del Consejo Provincial de Turismo (CoProTur).

    El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, encabezó en la localidad de Punta Indio la primera Asamblea Anual 2026 del Consejo Provincial de Turismo (CoProTur).

    San Pedro Municipio

    San Pedro formó parte de la primera Asamblea Anual 2026 del Consejo Provincial de Turismo realizada en Punta Indio, donde representantes de municipios bonaerenses analizaron el impacto de la crisis económica sobre la actividad turística y avanzaron en estrategias conjuntas para sostener el sector.

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    Crisis económica y preocupación por la baja del turismo

    El encuentro fue encabezado por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, y reunió a representantes de 35 municipios de la provincia de Buenos Aires. La delegación de San Pedro estuvo integrada por el secretario de Desarrollo Económico, Luciano Arias; el subsecretario de Producción, Ariel Álvarez; y el director de Cultura y Turismo, Roberto González.

    Durante la jornada se expusieron cifras que reflejan el complejo momento que atraviesa el sector turístico. Según se informó, la provincia registró una pérdida de 1,2 millones de turistas en comparación con la temporada 2022/23, como consecuencia de la retracción del consumo y el contexto económico nacional.

    Lanzaron el Sello de Calidad Bonaerense

    En el marco de la asamblea también se presentó oficialmente el “Sello de Calidad Bonaerense”, un programa destinado a promover estándares de gestión turística inclusivos, sostenibles y adaptados a las necesidades de cada distrito.

    La iniciativa busca fortalecer la calidad de los servicios turísticos, potenciar la identidad regional y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico local. Además, contempla herramientas de capacitación y acompañamiento técnico para prestadores y emprendedores vinculados a la actividad.

    San Pedro apuesta al trabajo conjunto con la Provincia

    Desde la delegación sampedrina remarcaron la importancia de participar en espacios de articulación provincial para coordinar políticas que permitan sostener el flujo de visitantes y fortalecer los atractivos turísticos del distrito.

    También destacaron que el trabajo conjunto con la Provincia resulta fundamental para acceder a programas de promoción, asistencia técnica y nuevas herramientas que ayuden a enfrentar el difícil escenario que atraviesa actualmente el turismo regional.

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