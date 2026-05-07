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    • Golpe a la venta de dosis de droga al menudeo: allanaron un punto de venta de estupefacientes a consumidores

    En un operativo antidrogas en el barrio Acevedo secuestraron dosis de cocaína, ladrillos de marihuana, dinero, celulares y un revólver calibre 22.

    7 de mayo de 2026 - 20:26
    En el operativo secuestraron una importante cantidad de dosis de droga.

    En el operativo secuestraron una importante cantidad de dosis de droga.

    LA OPINION
    Efectivos de la Policía Federal y personal de la Fiscalía 9 durante el operativo antidrogas realizado en barrio Acevedo, donde secuestraron cocaína, marihuana, dinero y un arma de fuego.

    Efectivos de la Policía Federal y personal de la Fiscalía 9 durante el operativo antidrogas realizado en barrio Acevedo, donde secuestraron cocaína, marihuana, dinero y un arma de fuego.

    LA OPINION
    operativo antidroga fiscalia 9 juan tomas godoy policia federal Pergamino 007
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    operativo antidroga fiscalia 9 juan tomas godoy policia federal Pergamino 005
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    Un operativo antidrogas encabezado por la Justicia y la Policía Federal permitió desbaratar este jueves por la mañana un punto de venta de estupefacientes al menudeo en barrio Acevedo, donde secuestraron cocaína fraccionada, marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y un arma de fuego.

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    Allanamiento

    El procedimiento se desarrolló en una vivienda de calle Matheu al 200, en el barrio Acevedo de Pergamino, como resultado de una investigación que demandó varios meses de trabajo conjunto entre la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 9 y efectivos de la Policía Federal Argentina.

    De acuerdo a las fuentes judiciales, la pesquisa permitió reunir elementos suficientes para solicitar la orden de allanamiento, que fue ejecutada durante las primeras horas de este jueves con resultados considerados “sumamente positivos” por los investigadores.

    Durante el operativo, los efectivos federales irrumpieron en el inmueble y localizaron distintos elementos vinculados a la comercialización de drogas al por menor.

    Cocaína y marihuana

    Entre los elementos secuestrados encontraron dosis de cocaína fraccionadas en pequeños envoltorios de nylon termosellados, preparados presuntamente para la venta directa a consumidores.

    Además, los uniformados hallaron frascos con flores de marihuana y ladrillos compactos de cannabis prensado, que según la hipótesis investigativa estaban destinados a la distribución y comercialización en distintos sectores de Pergamino.

    Los investigadores también incautaron dinero en efectivo y teléfonos celulares que serán sometidos a pericias para profundizar la investigación sobre la posible red de comercialización de estupefacientes.

    Fuentes del caso indicaron que el material secuestrado representa evidencia clave para avanzar en la causa por infracción a la Ley de Estupefacientes.

    Arma secuestrada

    Durante el allanamiento, los agentes también secuestraron un revólver calibre 22 con municiones, arma que quedó a disposición de la Justicia para las pericias balísticas correspondientes.

    La presencia del arma de fuego dentro de la vivienda generó preocupación entre los investigadores, ya que suele ser un elemento habitual en puntos de venta de drogas utilizados para protección o intimidación.

    El sospechoso fue aprehendido en el lugar y quedó alojado a disposición de la Fiscalía 9.

    Imputación judicial

    El acusado será trasladado este viernes a sede judicial para prestar declaración indagatoria ante el fiscal Juan Tomás Godoy, quien formalizará la imputación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego, entre otros posibles cargos que surjan de la investigación.

    La causa continuará con el análisis del contenido de los teléfonos celulares secuestrados y otras medidas probatorias orientadas a determinar el alcance de la actividad ilícita y posibles vínculos con otros puntos de comercialización de drogas en Pergamino.

    Desde el ámbito judicial destacaron la coordinación entre la Fiscalía y la Policía Federal para avanzar sobre puntos de venta de drogas al menudeo que operan en distintos barrios de la ciudad.

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