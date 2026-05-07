Ramón Alberto Suárez, el lateral de Provincial que brilló en el fútbol de Pergamino en 1966

Ramón Alberto Suárez, el marcador lateral de Provincial que fue elegido como el mejor futbolista de la primera rueda de 1966 en Pergamino.

El archivo histórico de Diario La Opinión revive la trayectoria de Ramón Alberto Suárez, el marcador lateral de Provincial que fue elegido como el mejor futbolista de la primera rueda de 1966 en Pergamino.

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El archivo histórico de Diario La Opinión permite reencontrarse con historias inolvidables del fútbol de Pergamino y una de ellas conduce a Ramón Alberto Suárez, el defensor de Provincial que en 1966 sorprendía por su rendimiento, su humildad y una regularidad que lo llevó a ser considerado el mejor jugador de la primera rueda del campeonato local.

Con apenas 21 años, Ramón Alberto Suárez ya se había ganado un lugar destacado en el fútbol de Pergamino. El ranking futbolístico de la época lo ubicaba al tope de las calificaciones con un promedio de 6,88 puntos, una cifra elevada para aquellos años y más aún para un marcador lateral, puesto donde generalmente sobresalían más el sacrificio y la marca que el brillo individual.

La publicación de Diario La Opinión presentaba a un futbolista silencioso, efectivo y respetado por compañeros y rivales. Defensor del Club Provincial, Suárez se destacaba por una manera de jugar limpia y honesta, sin protestas y con una notable capacidad para neutralizar al adversario de turno.

La descripción periodística de entonces retrataba con precisión su personalidad: “callado, introvertido, pero amable y por sobre todo muy sincero”. También destacaba la ausencia total de actitudes estridentes dentro del campo de juego.

Provincial campeón

En aquella temporada de 1966, Provincial había conseguido quedarse con la primera rueda del campeonato pergaminense y gran parte de ese rendimiento colectivo descansaba en la solidez defensiva del equipo.

Suárez ocupaba el lateral derecho con la camiseta número 4 y conformaba una defensa muy recordada por los simpatizantes de “la roja divisa provincialista”. Un compañero suyo, Héctor Noé, resumía de manera contundente el aporte del marcador: “Nosotros entramos siempre con ventaja, porque el hombre que marca Suárez seguro que no juega”.

El propio futbolista, lejos de cualquier gesto de vanidad, minimizaba los elogios y rechazaba la idea de ser un lateral ofensivo.

“Yo juego de marcador, solo voy arriba cuando las cosas van muy fáciles”, explicaba durante aquella entrevista realizada en Mariano Benítez, localidad donde residía desde pequeño pese a haber nacido en Pergamino.

Una vida sencilla

La nota publicada por Diario La Opinión también reflejaba el costado humano de Ramón Alberto Suárez. Soltero, con novia en Mariano Benítez y amante de las partidas de truco en las noches tranquilas del pueblo, el futbolista aparecía como un joven sencillo que todavía soñaba con llegar más lejos en el deporte.

Su historia futbolística había comenzado fugazmente en las divisiones inferiores de CGBA cuando tenía 14 años, aunque toda su consolidación deportiva se produjo en Provincial.

Recordaba especialmente su debut en Primera División en 1965 frente a Juventud, partido que quedó grabado para siempre en su memoria. Desde entonces, apenas había faltado a un encuentro oficial.

Cuando se le preguntó por el mejor partido de su carrera, sorprendió al elegir justamente una derrota: el encuentro frente a Tráfico’s Old Boys en 1966.

El sueño del combinado

Otro de los temas inevitables era la selección de Pergamino, conocida entonces como “el combinado”. Muchos consideraban que Suárez merecía formar parte del representativo local, aunque él evitaba cualquier reclamo.

“Todos me dicen que tendría que estar, pero… por algo será”, respondía sin resentimientos.

Incluso reconocía como el mejor marcador lateral del momento a Castelli, quien ocupaba ese lugar en la selección pergaminense.

Ese perfil humilde terminaba de construir la imagen de un jugador respetado no solamente por sus condiciones deportivas sino también por su comportamiento.

Un recuerdo intacto

conozcalo a suarez

Décadas después, el archivo fotográfico y periodístico de Diario La Opinión permite recuperar la figura de Ramón Alberto Suárez como uno de los nombres importantes del fútbol de Pergamino de los años sesenta.

La imagen restaurada conserva intacta aquella expresión serena que describía la nota original: la de un futbolista introvertido, amable y profundamente ligado a los valores deportivos de otra época.

Su historia también funciona como retrato de un fútbol regional atravesado por el esfuerzo, el sentido de pertenencia y la identidad de los clubes de barrio que marcaron generaciones enteras en Pergamino y la región.