miércoles 06 de mayo de 2026
    Fernando Crespi participará en la Feria del Libro con una obra contra el genocidio en Gaza

    El actor y dramaturgo pergaminense Fernando Crespi integrará un panel en la presentación del libro “Amapolas rojas contra el genocidio en Gaza”.

    6 de mayo de 2026 - 09:00
    Fernando Crespi integrará el panel de presentación de “Amapolas rojas contra el genocidio en Gaza” en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

    Fernando Crespi, actor, director, dramaturgo y poeta de Pergamino, formará parte de un panel en el acto de presentación del libro “Amapolas rojas contra el genocidio en Gaza”, con palabras de Jaldía Abubakra, prólogo de Stella Calloni y editado por Acercándonos Ediciones.

    Se trata de “un aporte colectivo que reúne poetas de todo el mundo contra el genocidio en Gaza”, en una iniciativa que busca visibilizar, desde el arte, una problemática de alcance global.

    El acto, conducido por la editora Diana Szarazat, contará con la participación de los poetas Sebastián Alomar, Carmen Baez, Jorge Hardmeier, Fabio Mon, Natalia Schapiro, Leonel Vieytes (Uruguay) y el propio Crespi, entre otros. Además, la jornada incluirá un segmento musical a cargo de Mujertrova, integrado por la cantautora Paula Ferré y la bandoneonista Carolina Wajnerman.

    La presentación tendrá lugar este sábado 9 a las 14:30 en el Stand Nº 337, pabellón Azul de Acercándonos Ediciones, en la Feria Internacional del Libro (avenida Sarmiento 2704, Ciudad de Buenos Aires).

    La palabra de Fernando Crespi

    En diálogo con LA OPINION, Fernando Crespi expresó estar “muy orgulloso de participar en esto que expresa todo el repudio y la tristeza; es un pedido desgarrado de que paren de hambrear y fusilar a los niños”.

    El libro reúne a aproximadamente 60 poetas de distintos países y fue coordinado por la editora Diana Szarazat. “Ella estuvo investigando buscando escritores que adhirieran a esta causa. Supongo que me ha sacado de algún archivo relacionado con el premio Casa de las Américas, que es lo que más ha trascendido de mis cosas”, señaló.

    “Diana me convocó, como a todos, a escribir un poema sobre el tema. Es muy triste y traumático el tema. Fueron días que estuve investigando sobre lo que está pasando en profundidad, que ahora se ve claramente que es una masacre, un genocidio. Escribí un poema que se titula Niño palestino y quedó seleccionado entre todos los textos”, agregó.

    “Es necesario y urgente manifestarse al respecto desde todos los ámbitos para que paren, para no ser cómplices de esta masacre”, concluyó.

