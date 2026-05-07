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    • Atletas de Pergamino dijeron presente en el Río Pinto Trail

    Diez pergaminenses participaron en distintas distancias en La Cumbre. Juan Pablo Del Valle fue octavo en la general de los 35K y segundo en su categoría.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    7 de mayo de 2026 - 15:44
    Juan Pablo Del Valle, Mauricio Calzone, Pablo Aguilar, Emanuel Antúnez Clerc, Roberto Maiorano y Hernán Sceglio, seis de los locales que participaron en el Río Pinto Trail.

    Juan Pablo Del Valle, Mauricio Calzone, Pablo Aguilar, Emanuel Antúnez Clerc, Roberto Maiorano y Hernán Sceglio, seis de los locales que participaron en el Río Pinto Trail.

    JUAN PABLO DEL VALLE - EMANUEL ANTUNEZ CLERC

    El pasado fin de semana, atletas pergaminenses tuvieron una destacada participación en el Río Pinto Trail, que forma parte del clásico Desafío al Valle del Río Pinto de mountain bike. Se desarrolló con epicentro en la localidad cordobesa de La Cumbre y reunió a corredores de distintos puntos del país.

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    Pergamino estuvo representada por 10 atletas que compitieron en las distancias de 7, 15 y 35 kilómetros, logrando positivos resultados tanto en la clasificación general como en sus respectivas categorías.

    La actuación más sobresaliente estuvo a cargo de Juan Pablo Del Valle, quien completó los 35 kilómetros en un tiempo de 3h. 16m. 47s, ubicándose octavo en la clasificación general y segundo en la categoría de 20 a 29 años, consolidando una gran performance en una prueba de alto nivel y exigencia física.

    Juan Pablo del Valle podio
    Juan Pablo Del Valle en el segundo puesto del podio de la categor&iacute;a 20 a 29 a&ntilde;os de los 35K.

    Juan Pablo Del Valle en el segundo puesto del podio de la categoría 20 a 29 años de los 35K.

    Otro de los pergaminenses que concretó una muy buena actuación fue Roberto Maiorano, también en la distancia de 35 kilómetros. Con un registro de 3h. 28m. 08s., finalizó 15º en la clasificación general y séptimo en la categoría de 40 a 49 años.

    Más actuaciones de pergaminenses

    Además de los destacados resultados de Del Valle y Maiorano, el resto de los atletas pergaminenses también completó una positiva actuación en las diferentes distancias del evento. En los 35 kilómetros, Pablo Aguilar registró un tiempo de 4h. 09m. 57s., mientras que Hernán Sceglio completó el recorrido en 4h. 30m. 16s, que le permitió ubicarse noveno en la categoría de 50 a 59 años.

    En la distancia de 15 kilómetros hubo una importante presencia local. Entre los varones, Mauricio Calzone terminó con un tiempo de 1h. 37m. 12s. y se ubicó 14º en su categoría. Por su parte, Emanuel Antúnez Clerc completó la prueba en 1h. 39m. 38s. en lo que significó su debut en competencias de trail running. Entre las damas, Luciana Alcine registró 1h. 35m. 35s, mientras que Silvana Potente finalizó en 1h. 44m. 07s, ubicándose 12ª en su categoría.

    En la distancia de 7 kilómetros también hubo muy buenos desempeños. Vanesa Contardi logró finalizar segunda en su categoría con un tiempo de 1h. 05m. 52s, y Leandro Serra completó el recorrido en 1h. 07m. 38s. y terminó séptimo en su categoría.

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