jueves 06 de noviembre de 2025
    San Pedro: Paraná campeón del Torneo Clausura "Marcos Barlatay" tras vencer 3-1 a Independencia

    El “Albirrojo” logró su estrella número 25 en el fútbol local al imponerse en el clásico más antiguo de San Pedro ante Independencia.

    6 de noviembre de 2025 - 16:25
    Paraná Fútbol Club se consagró campeón del Torneo Clausura "Marcos Barlatay"

    Paraná Fútbol Club se consagró campeón del Torneo Clausura “Marcos Barlatay”

    El Clásico Deportes

    Paraná Fútbol Club se quedó con el campeonato del Torneo Clausura de fútbol “Marcos Barlatay” tras derrotar 3 a 1 a Independencia en un clásico histórico de San Pedro. Con un gran marco de público, el “Albirrojo” revirtió la ventaja inicial de su rival y celebró su título número 25.

    Paraná da vuelta la final y festeja con autoridad

    El partido de fútbol comenzó de manera adversa para Paraná, que vio cómo Independencia se puso en ventaja a los 8 minutos con un gol de Juan Vellón. Sin embargo, Eugenio Cardozo igualó rápidamente el encuentro y abrió el camino para que Paraná se adueñara del clásico, de San Pedro, demostrando carácter y experiencia en cada jugada.

    Goles que marcaron la diferencia

    Valentín Ramos adelantó al “Albirrojo” con el 2-1, y antes del cierre de la primera etapa, Franco Boaglio anotó el tercero, asegurando el triunfo parcial. El complemento fue dominado por Paraná, que controló el juego y no permitió que Independencia reaccionara, garantizando un festejo que consolidó su supremacía en el fútbol local.

    Un título más para la rica historia de Paraná

    Con este triunfo, Paraná suma su estrella número 25 en torneos locales y se prepara para nuevos desafíos, incluyendo la gran final anual frente a Independencia. La victoria no solo representa un desquite del Torneo Apertura, sino también la reafirmación del club como protagonista del fútbol sampedrino.

