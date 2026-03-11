Tránsito municipal intensifica controles en San Pedro: 10 motos retenidas y un auto removido

Las unidades fueron trasladadas al playón municipal, quedando a disposición del Juzgado de Faltas interviniente hasta que sus propietarios regularicen la situación administrativa y técnica de los vehículos. notisanpedro.info

En una nueva jornada de fiscalización, el personal municipal de tránsito de la ciudad de San Pedro, encabezado por el director Armando Caballero, intensificó los controles en distintos sectores de la ciudad. Durante el operativo, se retuvieron diez motocicletas por irregularidades en documentación y seguridad, y se removió un automóvil en estado de abandono, buscando mejorar la seguridad vial y el orden urbano.

Retención de motocicletas por incumplimiento de normas Durante los controles, diez motos fueron retenidas por no contar con la documentación obligatoria o por circular sin casco protector. Las unidades fueron trasladadas al playón municipal, quedando a disposición del Juzgado de Faltas hasta que sus propietarios regularicen su situación administrativa y técnica.

Remoción de vehículos abandonados: higiene y seguridad urbana El operativo incluyó la retirada de un automóvil en avanzado estado de abandono, que obstaculizaba la vía pública y generaba riesgos ambientales. Desde la Dirección de Tránsito destacaron que estas acciones buscan prevenir accidentes y mantener la limpieza y seguridad de los espacios urbanos.

Controles periódicos para fortalecer la convivencia ciudadana El área de tránsito anunció que estos operativos se realizarán de manera constante en distintos puntos de la ciudad. La intención es concientizar a los conductores sobre la importancia de cumplir las normas de tránsito y promover un entorno seguro y ordenado para todos los ciudadanos.

