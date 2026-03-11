jueves 12 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Tránsito municipal intensifica controles en San Pedro: 10 motos retenidas y un auto removido

    Tránsito realizó un operativo en puntos clave de San Pedro, secuestrando motos sin documentación y retirando un vehículo abandonado de la vía pública.

    11 de marzo de 2026 - 15:22
    Las unidades fueron trasladadas al playón municipal, quedando a disposición del Juzgado de Faltas interviniente hasta que sus propietarios regularicen la situación administrativa y técnica de los vehículos.

    Las unidades fueron trasladadas al playón municipal, quedando a disposición del Juzgado de Faltas interviniente hasta que sus propietarios regularicen la situación administrativa y técnica de los vehículos.

    notisanpedro.info

    En una nueva jornada de fiscalización, el personal municipal de tránsito de la ciudad de San Pedro, encabezado por el director Armando Caballero, intensificó los controles en distintos sectores de la ciudad. Durante el operativo, se retuvieron diez motocicletas por irregularidades en documentación y seguridad, y se removió un automóvil en estado de abandono, buscando mejorar la seguridad vial y el orden urbano.

    Lee además
    El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, visitó las instalaciones del Hotel Azahar para supervisar el avance de las obras en su etapa final.

    San Pedro: Cecilio Salazar recorrió las obras finales del Hotel Azahar junto a Víctor Fera
    El concejal Martín Rivas cuestionó con dureza un proyecto de ordenanza presentado por el bloque Alianza La Libertad Avanza que propone la creación del programa “Jóvenes Legislando”.

    Rivas cuestiona proyecto de La Libertad Avanza en San Pedro: "Quieren crear algo que ya existe"

    Retención de motocicletas por incumplimiento de normas

    Durante los controles, diez motos fueron retenidas por no contar con la documentación obligatoria o por circular sin casco protector. Las unidades fueron trasladadas al playón municipal, quedando a disposición del Juzgado de Faltas hasta que sus propietarios regularicen su situación administrativa y técnica.

    Remoción de vehículos abandonados: higiene y seguridad urbana

    El operativo incluyó la retirada de un automóvil en avanzado estado de abandono, que obstaculizaba la vía pública y generaba riesgos ambientales. Desde la Dirección de Tránsito destacaron que estas acciones buscan prevenir accidentes y mantener la limpieza y seguridad de los espacios urbanos.

    Controles periódicos para fortalecer la convivencia ciudadana

    El área de tránsito anunció que estos operativos se realizarán de manera constante en distintos puntos de la ciudad. La intención es concientizar a los conductores sobre la importancia de cumplir las normas de tránsito y promover un entorno seguro y ordenado para todos los ciudadanos.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Cecilio Salazar recorrió las obras finales del Hotel Azahar junto a Víctor Fera

    Rivas cuestiona proyecto de La Libertad Avanza en San Pedro: "Quieren crear algo que ya existe"

    San Pedro: La Libertad Avanza impulsa en el HCD el programa "Jóvenes Legislando" para estudiantes secundarios

    8M en San Pedro: acto y reclamos al Gobierno por políticas de género

    San Pedro participó del Encuentro Nacional de Criadores de Abejas Reinas en General Belgrano

    Delegación de San Pedro participó de un encuentro por el 8M en La Plata

    San Pedro: Reabrieron el paso a nivel de Ruta 191 y Mitre tras tres meses de obras

    San Pedro: Investigadores de la UNR estudian en el Museo Paleontológico un quirquincho fósil

    San Pedro avanzará con la descentralización de Desarrollo de la Comunidad en Los Aromos y Depietri

    San Pedro: Rey criticó el discurso de Salazar y afirmó que "está desconectado de las necesidades de la ciudad"

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El municipio de Ramallo destacó el impacto en la costa, la gastronomía y los servicios turísticos.

    Ramallo tuvo un 15% más de turistas en verano y consolidó los fines de semana como motor del sector

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El municipio de Ramallo destacó el impacto en la costa, la gastronomía y los servicios turísticos.

    Ramallo tuvo un 15% más de turistas en verano y consolidó los fines de semana como motor del sector
    El ladrón fue aprehendido por los integrantes de la brigada motorizada de la Policía Local.

    Detuvieron a un ladrón por robar una bolsa de papas de una verdulería

    Robaron 15 computadoras portátiles.

    Robaron 15 notebooks tras forzar una puerta y desactivar la alarma en la Escuela Primaria Nº 10

    Un ladrón derribó a una jubilada al arrebatarle la cartera en el Centro

    Un ladrón derribó a una jubilada al arrebatarle la cartera en el Centro

    Pergamino. En la estación de servicios Shell de avenida Marcelino Ugarte y Ruta 188 agredieron a un playero por no cargarle combustible a un motociclista sin casco.

    Pergamino: motociclista agredió a playero en estación de servicio por negarle cargar combustible sin casco