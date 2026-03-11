Ramallo tuvo un 15% más de turistas en verano y consolidó los fines de semana como motor del sector

El municipio de Ramallo destacó el impacto en la costa, la gastronomía y los servicios turísticos.

El turismo en Ramallo cerró la temporada de verano con resultados positivos. Según datos del municipio , la ciudad registró un crecimiento del 15% en la cantidad de visitantes respecto al mismo período del año anterior, con un fuerte movimiento en la costa, la gastronomía y los servicios vinculados a la actividad turística.

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De acuerdo con el balance realizado por el área de Desarrollo Económico, el incremento del turismo se evidenció especialmente durante los meses más fuertes del verano. El secretario del área, Pablo Wozniak, señaló que la ciudad logró sostener un flujo constante de visitantes y que, al analizar el período interanual —de marzo a marzo—, Ramallo muestra un crecimiento cercano al 5% en el movimiento turístico.

Este dato confirma una tendencia positiva para el sector, que en los últimos años ha logrado consolidar a la ciudad como uno de los destinos elegidos de la región para escapadas y fines de semana.

Uno de los aspectos más destacados de la temporada fue el fuerte movimiento turístico durante los fines de semana. Según registros municipales, entre viernes y domingo Ramallo recibió entre 12.000 y 15.000 visitantes.

La presencia de turistas generó una intensa actividad en la costa, los paradores, los restaurantes y los comercios vinculados al sector. En paralelo, el movimiento también se reflejó en los servicios y en la dinámica económica de la ciudad durante los días de mayor afluencia.

En cuanto al sector hotelero, los números también resultaron alentadores. Durante enero y febrero la ocupación alcanzó aproximadamente el 70%, mientras que en los meses previos —septiembre, octubre y noviembre— ya se había superado el 50% de la capacidad disponible.

Promoción turística y el parador municipal como atractivos

Desde el municipio destacaron que el crecimiento del turismo no responde únicamente a los atractivos naturales de la ciudad y a la costa del río Paraná, sino también a las estrategias de promoción turística impulsadas en conjunto con el sector privado.

Entre las acciones desarrolladas se incluyeron campañas de difusión en medios nacionales, participación en ferias de turismo y acuerdos con organizaciones del sector para potenciar el destino.

Uno de los espacios que concentró mayor cantidad de visitantes fue el parador municipal de Ramallo. Durante el verano pasaron por allí más de 110.000 personas que disfrutaron de servicios gratuitos como enfermería, actividades deportivas, propuestas culturales y equipamiento de playa.

Con la mirada puesta en los próximos meses, desde el área de Desarrollo Económico adelantaron que el objetivo es ampliar la oferta de entretenimiento diurno y nocturno para incentivar estadías más prolongadas. Además, el municipio buscará sostener el movimiento turístico con la organización de eventos deportivos y culturales durante los fines de semana.