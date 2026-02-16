San Pedro: Ocho acusados a juicio por venta de drogas con un bar como fachada

Ocho personas serán juzgadas por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 1 de San Nicolás.

La Justicia bonaerense avanzó hacia el juicio oral contra ocho personas acusadas de integrar una organización dedicada a la venta de estupefacientes en la ciudad de San Pedro . El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de San Nicolás , que ya realizó la audiencia preparatoria.

El proceso será llevado adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de San Nicolás, integrado por los jueces Laura Fernández, Belén Ocariz y Cristian Ramos. En los últimos días se concretó la audiencia preparatoria y el ofrecimiento de pruebas, paso clave antes del inicio del debate oral.

Los ocho imputados enfrentan cargos por comercialización de cocaína y marihuana al menudeo, en el marco de una estructura que fue desarticulada tras un megaoperativo realizado en marzo de 2024.

La causa fue instruida por la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de San Nicolás, a cargo de la fiscal Verónica Marcantonio. Según la acusación, el presunto cabecilla sería Miguel Ángel Briceño, propietario del restobar “El Clan”, señalado como centro logístico de la organización.

De acuerdo a la investigación, el comercio ubicado en calle Las Heras funcionaba como pantalla para las operaciones, mientras que el fraccionamiento y almacenamiento de la droga se realizaba en distintos domicilios particulares.

Megaoperativo, secuestros y situación procesal de los acusados

Durante los 16 allanamientos que dieron origen a la causa, las fuerzas de seguridad secuestraron más de un kilo de marihuana, envoltorios de cocaína listos para la venta, armas de fuego, balanzas de precisión y dinero en efectivo en pesos, dólares y reales.

Entre los imputados se encuentran Alejo La Horca, Sebastián Mando, Daniel Ezequiel Mitacek, Jeremías Javier Garay, Jeremías Ezequiel Zacarías, Nancy Lorena Lescano y Geraldine Alejandra Pereyra. Según consta en el expediente, la organización habría operado entre fines de 2023 y comienzos de 2024.

Algunos de los acusados, como Garay y Zacarías, llegan a esta instancia bajo arresto domiciliario. En paralelo, no se descarta que parte de los involucrados opten por juicios abreviados o revisiones de su procesamiento antes del inicio del debate oral, cuya fecha aún no fue fijada.