San Pedro: Ocho acusados a juicio por venta de drogas con un bar como fachada

La Justicia bonaerense avanzó hacia el juicio oral contra ocho personas acusadas de integrar una organización dedicada a la venta de estupefacientes en la ciudad de San Pedro. El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de San Nicolás, que ya realizó la audiencia preparatoria.
Tribunal de San Nicolás avanza con el juicio por narcotráfico
El proceso será llevado adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de San Nicolás, integrado por los jueces Laura Fernández, Belén Ocariz y Cristian Ramos. En los últimos días se concretó la audiencia preparatoria y el ofrecimiento de pruebas, paso clave antes del inicio del debate oral.
Los ocho imputados enfrentan cargos por comercialización de cocaína y marihuana al menudeo, en el marco de una estructura que fue desarticulada tras un megaoperativo realizado en marzo de 2024.
La investigación de la UFI N° 1 y el rol del restobar
La causa fue instruida por la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de San Nicolás, a cargo de la fiscal Verónica Marcantonio. Según la acusación, el presunto cabecilla sería Miguel Ángel Briceño, propietario del restobar “El Clan”, señalado como centro logístico de la organización.
De acuerdo a la investigación, el comercio ubicado en calle Las Heras funcionaba como pantalla para las operaciones, mientras que el fraccionamiento y almacenamiento de la droga se realizaba en distintos domicilios particulares.
Megaoperativo, secuestros y situación procesal de los acusados
Durante los 16 allanamientos que dieron origen a la causa, las fuerzas de seguridad secuestraron más de un kilo de marihuana, envoltorios de cocaína listos para la venta, armas de fuego, balanzas de precisión y dinero en efectivo en pesos, dólares y reales.
Entre los imputados se encuentran Alejo La Horca, Sebastián Mando, Daniel Ezequiel Mitacek, Jeremías Javier Garay, Jeremías Ezequiel Zacarías, Nancy Lorena Lescano y Geraldine Alejandra Pereyra. Según consta en el expediente, la organización habría operado entre fines de 2023 y comienzos de 2024.
Algunos de los acusados, como Garay y Zacarías, llegan a esta instancia bajo arresto domiciliario. En paralelo, no se descarta que parte de los involucrados opten por juicios abreviados o revisiones de su procesamiento antes del inicio del debate oral, cuya fecha aún no fue fijada.