San Pedro: Gandolfo y Labaronnie dominan el Rally Regional tras la primera etapa

El binomio compuesto por Ramiro Gandolfo y Juan Labaronnie, a bordo de un VW Polo (clase MR), finalizó la primera etapa del VI Rally de San Pedro.

Ramiro Gandolfo y Juan Labaronnie cerraron la primera jornada del VI Rally de San Pedro en lo más alto de la clasificación general, tras completar los cuatro primeros tramos cronometrados disputados este sábado en caminos rurales del partido , en el marco del inicio del Campeonato Regional de Rally 2026.

A bordo de un VW Polo de la clase MR, el binomio marcó un tiempo acumulado de 27:42.6 al término de la cuarta Prueba Especial (PE4), estableciendo una diferencia contundente sobre sus principales perseguidores. La ventaja fue de 2:52.9 respecto a Matías Trosset y Tomás Magdalena (VW Gol), quienes se posicionan segundos en la clasificación absoluta y lideran la Clase A.

La regularidad y el ritmo impuesto desde el primer tramo permitieron a Gandolfo y Labaronnie construir una diferencia significativa en una jornada que exigió precisión en sectores veloces y técnicos. El rendimiento del VW Polo fue determinante para marcar el pulso de la competencia desde el inicio.

La etapa inaugural estuvo compuesta por dos pasadas a los circuitos Santa Lucía - Paraje Colegiales (14,90 km) y La Buena Moza - Pro Ciclismo (12,10 km). Ambos trazados combinaron sectores rápidos con zonas técnicas que pusieron a prueba la capacidad de adaptación de los pilotos.

El estado de los caminos, sumado a la exigencia propia del arranque de temporada, obligó a los equipos a administrar riesgos. Cada segundo ganado o perdido comenzó a perfilar el escenario competitivo de una fecha que promete definirse con márgenes ajustados en varias categorías.

El VI Rally de San Pedro no solo inaugura el calendario regional, sino que también funciona como parámetro inicial para medir aspiraciones en un campeonato que se anticipa altamente competitivo.

Resultados por clase tras la Etapa 1

En lo que respecta a las distintas divisiones, la Etapa 1 dejó definidos a los líderes parciales en cada categoría. Sergio y Delfina Centorame encabezan la clase N4, mientras que Juan R. Machado y Mariano Pissaco lideran la RC4.

En la división JR, Jorge Villarino y Sebastián Urriza se ubican en la primera posición, y en la N7 dominan Mariano Camaleonti junto a Carlos Salvador. La nómina continúa con Héctor Acuña y Eduardo Burgueño al frente de la N3, Sebastián Antico y Sebastián Olari liderando la RC5, y Mauricio Cagnoni junto a Jorge Taboada en la categoría N1.

La competencia continuará este domingo, cuando los vehículos abandonen el Parque Cerrado para disputar la etapa final. Allí se definirán los ganadores definitivos de esta primera fecha del Campeonato Regional de Rally 2026, en una jornada que promete mantener la intensidad y el nivel mostrado en el arranque.