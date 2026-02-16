lunes 16 de febrero de 2026
    • San Nicolás: La ocupación en los hoteles en enero cayó al 40% y el sector apuesta a Expoagro para repuntar

    La Cámara Hotelera Gastronómica de San Nicolás informó una baja actividad en verano y espera que Expoagro reactive el movimiento en marzo.

    16 de febrero de 2026 - 15:35
    La Cámara Hotelera Gastronómica de nuestra ciudad registró un 40 por ciento de ocupación durante enero.

    El Norte

    La Cámara Hotelera Gastronómica de la ciudad de San Nicolás confirmó que durante enero la ocupación en hoteles alcanzó apenas el 40 por ciento, un nivel que refleja la compleja situación que atraviesa el sector. Empresarios advierten un verano con escaso movimiento y depositan sus expectativas en el impacto económico que generará Expoagro en marzo.

    Ocupación hotelera del 40% en enero: un verano con baja actividad

    De acuerdo a los datos relevados por la entidad, el promedio de habitaciones ocupadas durante enero fue del 40 por ciento, una cifra que se ubica por debajo de las expectativas habituales para la temporada estival. El registro contempla a los establecimientos formales de la ciudad y refleja la cantidad de personas que pernoctaron en ese período.

    Desde la Cámara señalaron que “el sector está muy flojo”, en alusión al bajo nivel de reservas y a la merma en el consumo gastronómico asociado al turismo. El escenario responde a un contexto económico que impacta directamente en la decisión de viaje y en el gasto promedio de los visitantes.

    Enero, históricamente vinculado al turismo interno y a escapadas de fin de semana, mostró este año un comportamiento más moderado. La reducción en la circulación de viajeros también se tradujo en menor actividad para restaurantes, bares y servicios vinculados.

    Panorama complejo para hoteleros y gastronómicos locales

    El sector hotelero-gastronómico atraviesa meses de fuerte cautela. Empresarios remarcan que la actividad no logró recuperar los niveles previos en términos de ocupación sostenida, y que los costos operativos continúan en aumento.

    A la menor demanda se suman incrementos en tarifas de servicios, insumos y mantenimiento, lo que configura un escenario desafiante para los establecimientos. En ese contexto, muchos apuestan a eventos puntuales de gran convocatoria como mecanismo para equilibrar la balanza.

    El movimiento corporativo y los eventos masivos suelen convertirse en motores clave para dinamizar la economía local. Sin embargo, fuera de esas fechas específicas, el flujo de visitantes se mantiene limitado, lo que obliga a redoblar estrategias comerciales y promociones.

    Expoagro 2026: la gran apuesta para reactivar la economía local

    Las expectativas del sector están puestas en Expoagro, considerada la megamuestra agroindustrial a cielo abierto más importante de la región. Este año celebrará su vigésima edición del 10 al 13 de marzo en el Autódromo de San Nicolás.

    Durante esos días, la ciudad suele experimentar un fuerte incremento en la demanda de alojamiento, gastronomía y servicios. La llegada de expositores, empresarios, productores y visitantes de distintos puntos del país genera un impacto directo en la ocupación hotelera, que tradicionalmente alcanza niveles cercanos al pleno.

    Desde la Cámara confían en que la edición 2026 permita compensar parcialmente la baja registrada en enero y marque un punto de inflexión en el primer trimestre del año. La actividad vinculada al agro continúa siendo uno de los principales dinamizadores económicos de la región, y el evento representa una oportunidad estratégica para el sector.

    Con un verano de números ajustados, hoteleros y gastronómicos miran hacia marzo como una instancia clave. El desafío será transformar el impulso de Expoagro en una recuperación sostenida que permita mejorar los indicadores en los meses siguientes.

