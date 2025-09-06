sábado 06 de septiembre de 2025
    • Polémica en San Pedro: la UTOI obligó a un joven a hacer flexiones en plena calle

    Un control de la UTOI en San Pedro terminó con un joven obligado a hacer flexiones en la calle. El video se viralizó y generó fuertes cuestionamientos.

    6 de septiembre de 2025 - 10:07
    Polémica en San Pedro: la ITOI obligo a un joven a hacer flexiones en plena calle

    Polémica en San Pedro: la ITOI obligo a un joven a hacer flexiones en plena calle

    recorte del video de "Sin Galera"

    Un control preventivo de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) derivó en un insólito castigo físico a un joven, mientras vecinos registraban todo con sus celulares. La situación generó indignación y cuestionamientos sobre los métodos de la fuerza.

    Un episodio insólito y polémico sacudió a la ciudad de San Pedro en las últimas horas, luego de que efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) fueran filmados mientras obligaban a un joven a realizar flexiones de brazos en plena vía pública como supuesto castigo, durante un control policial.

    Control, castigo y escándalo público

    El hecho ocurrió en la intersección de las calles Depietri y San Martín, en inmediaciones de la escuela N° 4 y la cancha de Defensores Unidos. Según testigos, los agentes de la UTOI, unidad con base en San Nicolás y actualmente desplegada en San Pedro como refuerzo de seguridad, interceptaron a un grupo de tres jóvenes —un varón y dos mujeres— y solicitaron su identificación.

    Mientras las jóvenes fueron liberadas sin inconvenientes, al joven se le impuso un castigo físico insólito: realizar varias flexiones de brazos sobre la vereda, frente al móvil policial, con las balizas encendidas y bajo la supervisión directa de los uniformados. Durante la escena, incluso le golpeaban los pies.

    El momento fue registrado en video por vecinos que presenciaban la escena desde sus casas, y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando repudio generalizado.

    Reacciones y denuncias por abuso de autoridad

    La difusión del video generó un amplio debate en la comunidad sampedrina sobre los métodos utilizados por las fuerzas de seguridad en operativos de control. Diversos sectores cuestionaron el accionar de la UTOI, señalando que ese tipo de “correctivos” no solo están fuera de protocolo, sino que podrían constituir una violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

    Vecinos que presenciaron la situación aseguraron que el procedimiento fue totalmente desproporcionado y que el joven no había cometido ningún delito, más allá de no portar identificación en ese momento.

    Organizaciones civiles y referentes políticos locales reclamaron un pronunciamiento oficial de la Policía Bonaerense y de las autoridades municipales, solicitando que se esclarezca lo ocurrido y se tomen medidas si se confirma un caso de abuso de autoridad.

    ¿Qué es la UTOI?

    La Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) fue creada por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires como fuerza de intervención rápida. Sus efectivos se despliegan temporalmente en distintas localidades para reforzar los patrullajes y tareas preventivas. Sin embargo, este tipo de incidentes vuelven a poner en discusión la falta de control sobre el accionar de estos cuerpos especiales y la necesidad de protocolos claros que garanticen el respeto a los derechos ciudadanos.

