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    • Clausuraron un taller mecánico y secuestraron un motor robado con numeración adulterada en Pergamino

    La Policía clausuró un taller mecánico por irregularidades y secuestró un motor con pedido de secuestro por robo y numeración adulterada.

    22 de mayo de 2026 - 09:20
    mecanico-detenido-taller-mecanico-anolles-600

    Un operativo policial realizado este miércoles por la mañana en un taller mecánico del barrio 12 de Octubre terminó con la clausura del establecimiento, el secuestro de un motor con numeración adulterada y la aprehensión de un sujeto de 33 años acusado de falsificación de elementos registrables, en el marco de una investigación judicial en Pergamino.

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    Allanamiento policial

    El procedimiento se desarrolló alrededor de las 10:30 de la mañana de este miércoles 21 de mayo, cuando efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Primera llevaron adelante una orden de allanamiento solicitada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 6 y autorizada por el Juzgado de Garantías Nº 1 del Departamento Judicial Pergamino.

    La diligencia judicial formó parte de una investigación penal preparatoria vinculada a delitos relacionados con la adulteración de autopartes y elementos registrables. En ese contexto, los investigadores concretaron dos allanamientos en jurisdicción de la seccional Primera, aunque uno de ellos arrojó resultados de interés para la causa.

    Motor adulterado

    En un inmueble ubicado sobre calle Anolles al 600, los uniformados identificaron a un sujeto de 33 años y posteriormente requisaron la vivienda y el taller mecánico que funcionaba en el lugar.

    Durante la inspección, los efectivos constataron la presencia de un motor que presentaba la numeración identificatoria adulterada. A partir de las averiguaciones realizadas, determinaron además que el componente registraba un pedido de secuestro activo por robo, situación que agravó el cuadro judicial del investigado.

    El motor fue secuestrado inmediatamente y quedó a disposición de la Justicia para la realización de pericias técnicas orientadas a establecer su procedencia y la posible vinculación con otros hechos delictivos.

    Clausura municipal

    En paralelo al procedimiento policial, personal municipal del área de habilitaciones inspeccionó el funcionamiento del taller mecánico y detectó la ausencia de documentación obligatoria exigida por la Ley Provincial 13.081, normativa que regula la actividad vinculada con desarmaderos y comercialización de autopartes.

    Ante esas irregularidades, las autoridades municipales dispusieron la clausura preventiva del establecimiento, dejando asentadas las infracciones correspondientes.

    Fuentes ligadas a la investigación señalaron que este tipo de controles busca combatir el circuito ilegal de autopartes robadas, una problemática que suele derivar en maniobras de adulteración de numeraciones y comercialización clandestina de piezas provenientes de delitos contra la propiedad.

    Investigación judicial

    La Fiscalía Nº 6 avaló el procedimiento desarrollado por el personal policial y dispuso la aprehensión del involucrado por infracción al artículo 289 del Código Penal, relacionado con la falsificación o adulteración de elementos registrables.

    El sospechoso fue trasladado a la sede de la Comisaría Primera para cumplimentar los recaudos legales y posteriormente fue notificado de la formación de la causa penal, en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal.

    Tras cumplirse las actuaciones judiciales correspondientes, recuperó la libertad bajo las disposiciones del artículo 161 del CPP, aunque continuará sometido al proceso penal mientras avanza la investigación.

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