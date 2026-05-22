Alerta por falsa suspensión de clases en San Nicolás: desmienten rumores en redes sociales

En las últimas horas circuló en redes sociales, especialmente en grupos de Facebook, un mensaje que afirma la supuesta suspensión de clases en distintos colegios de San Nicolás por un “virus”. Opinando San Nicolás

En las últimas horas, se difundió en redes sociales un mensaje que alertaba sobre la supuesta suspensión de clases en distintos establecimientos educativos de la ciudad de San Nicolás por un “virus”. Sin embargo, las autoridades y el ámbito educativo desmintieron la información y confirmaron que no existe ningún comunicado oficial al respecto.

Desinformación en redes sociales y el origen del rumor El mensaje comenzó a circular principalmente en grupos de Facebook y aplicaciones de mensajería, donde se consultaba sobre una presunta suspensión de clases en un colegio ubicado en calle Nación al 100. La publicación generó preocupación entre familias, aunque no tuvo respaldo oficial ni institucional.

No hay brote ni comunicación sanitaria oficial También se difundieron comentarios sobre supuestos casos de enfermedades como estreptococo en distintas escuelas. No obstante, hasta el momento no existe información del sistema de salud ni de autoridades educativas que confirme un brote o medidas de cierre de establecimientos en San Nicolás.

Recomendaciones ante noticias falsas en el ámbito educativo Desde el sector educativo recomiendan no compartir información sin verificar y acudir siempre a fuentes oficiales antes de difundir alertas. Además, advierten que este tipo de rumores suelen intensificarse en redes sociales, especialmente en fechas cercanas a feriados, generando confusión innecesaria en la comunidad escolar.

Compartí esta nota en redes sociales:





