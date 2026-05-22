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    • Ramallo volverá a tener colectivos interurbanos entre Zárate y San Nicolás

    La empresa Vía Rosario avanza con el nuevo servicio regional que uniría varias ciudades, entre ellas Ramallo y comenzaría a funcionar en julio.

    22 de mayo de 2026 - 09:32
    El regreso del transporte interurbano entre Zárate y San Nicolás comienza a tomar forma y Ramallo será una de las localidades beneficiadas por el nuevo servicio que proyecta poner en marcha la empresa Vía Rosario.&nbsp;

    El regreso del transporte interurbano entre Zárate y San Nicolás comienza a tomar forma y Ramallo será una de las localidades beneficiadas por el nuevo servicio que proyecta poner en marcha la empresa Vía Rosario. 

    El Norte

    El esperado regreso del transporte interurbano entre Zárate y San Nicolás empieza a concretarse y Ramallo será una de las localidades incluidas en el recorrido. La iniciativa busca recuperar una conexión histórica clave para trabajadores, estudiantes y vecinos que necesitan trasladarse diariamente por distintas ciudades de la región.

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    Con una importante convocatoria de estudiantes de distintas escuelas secundarias del distrito, se desarrolló en el Instituto Superior Nº 236 una nueva edición del proyecto “Coordenadas”, una propuesta impulsada por la Dirección de Educación Secundaria de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), el Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET) y el Municipio de Ramallo.

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    Cómo será el nuevo servicio interurbano entre Zárate y San Nicolás

    El nuevo corredor será operado por la empresa Vía Rosario y recorrerá Zárate, Lima, Baradero, Río Tala, San Pedro, Ramallo y San Nicolás. Según trascendió, el servicio contará con seis frecuencias diarias de lunes a viernes, además de recorridos durante los fines de semana.

    El subsecretario de Desarrollo Económico de Ramallo, Jorge Urquiza, confirmó que las gestiones avanzan de manera positiva y que los colectivos podrían comenzar a circular durante los primeros días de julio.

    La propuesta apunta a recuperar el histórico recorrido que durante años realizó la Línea 228 y que era utilizado por cientos de pasajeros de toda la región.

    Ramallo recuperará una conexión clave para trabajo y estudio

    La vuelta del transporte interurbano representa una mejora importante para los vecinos de Ramallo, especialmente para quienes deben viajar diariamente por cuestiones laborales, educativas o de salud.

    Durante el último año, muchos pasajeros debieron recurrir a vehículos particulares, motos, remises o viajes compartidos debido a la falta de un servicio regular de colectivos entre las ciudades de la zona.

    “Es una necesidad para toda la región. Hay muchísima gente que hoy se traslada como puede para trabajar, estudiar o atenderse en centros de salud”, expresó el empresario Norberto Fenoglio, titular de Vía Rosario.

    Cuáles serían las paradas y horarios del nuevo recorrido

    Aunque todavía no se confirmó oficialmente el recorrido definitivo dentro de Ramallo, se analiza que las unidades pasen por sectores estratégicos y de fácil acceso para los pasajeros.

    Entre las paradas previstas aparecen la Estación de Trenes de Villa Ramallo y la intersección de las avenidas San Martín y Savio, puntos históricamente utilizados para ascenso y descenso de pasajeros.

    Además, se informó que desde Zárate habrá salidas hacia San Nicolás a las 3:45, 6:10, 11:15, 14:25, 16:15 y 19:00. Las unidades serán de media distancia y estarán equipadas con aire acondicionado y asientos reclinables.

    La empresa también adelantó que trabaja en un proyecto para extender el servicio hasta Rosario y recuperar otra conexión histórica para toda la región.

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