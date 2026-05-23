San Pedro: Más de 100 jóvenes del Club América participaron de un operativo integral de salud

La Secretaría de Salud llevó a cabo una nueva jornada del Operativo Integral de Control de Salud, destinada en esta oportunidad a los niños, niñas y adolescentes que practican actividades deportivas en el Club América.

Más de 100 chicos y chicas que realizan actividades deportivas en el Club América de la ciudad de San Pedro participaron de una nueva jornada del Operativo Integral de Control de Salud impulsado por la Secretaría de Salud de la Municipalidad. La iniciativa incluyó revisiones médicas preventivas y obligatorias destinadas a acompañar el desarrollo saludable de niños, niñas y adolescentes.

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El operativo se desarrolló en las instalaciones del Club América y estuvo orientado a jóvenes que practican distintas disciplinas deportivas dentro de la institución. Durante la jornada, profesionales de la salud llevaron adelante controles clínicos y evaluaciones preventivas que forman parte del programa sanitario impulsado por el municipio.

Desde el área de Salud explicaron que estas acciones tienen como finalidad detectar de manera temprana posibles problemáticas médicas, promover hábitos saludables y garantizar que los deportistas puedan desarrollar sus actividades en condiciones adecuadas.

Además, remarcaron que este tipo de operativos permiten acercar servicios esenciales a las instituciones barriales y deportivas, facilitando el acceso de las familias a controles médicos periódicos.

La importancia de la salud preventiva en el deporte infantil

Las autoridades municipales destacaron el valor de sostener políticas públicas vinculadas a la prevención y al cuidado integral de la salud en edades tempranas. En ese sentido, señalaron que el deporte representa un espacio clave para el crecimiento físico, emocional y social de niños y adolescentes.

“El objetivo es acompañar el desarrollo de los jóvenes y garantizar el cuidado de su salud en los espacios donde se forman y socializan diariamente”, indicaron desde el gobierno local.

Los controles médicos preventivos son fundamentales para monitorear el estado general de salud de los chicos que realizan actividad física de manera regular, especialmente en etapas de crecimiento y formación deportiva.

Municipio y clubes trabajan de manera articulada

Desde la Municipalidad remarcaron también la importancia del trabajo conjunto con las instituciones intermedias del distrito, especialmente los clubes, que cumplen un rol central en la contención social y el desarrollo comunitario.

En ese marco, el Club América volvió a convertirse en sede de una política pública que busca fortalecer el vínculo entre salud, deporte y comunidad. Las autoridades señalaron que este esquema de articulación continuará replicándose en diferentes entidades deportivas del partido.

El Operativo Integral de Control de Salud ya se realizó en distintos espacios comunitarios y deportivos, alcanzando a cientos de jóvenes que accedieron a revisiones médicas gratuitas y preventivas.