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    • San Nicolás: EVHSA y UTA alcanzaron un acuerdo y se destrabó el conflicto del transporte

    Tras intensas negociaciones, la empresa y el gremio acordaron suspensiones rotativas y un plan de pago de salarios adeudados en San Nicolás.

    23 de mayo de 2026 - 13:30
    El conflicto entre la seccional San Nicolás de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la empresa EVHSA SA logró destrabarse este viernes tras una nueva audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo.

    El conflicto entre la seccional San Nicolás de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la empresa EVHSA SA logró destrabarse este viernes tras una nueva audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo.

    El Informante

    El conflicto entre la seccional San Nicolás de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la empresa EVHSA SA encontró este viernes una salida luego de una nueva audiencia desarrollada en el Ministerio de Trabajo. Tras varios días de tensión e incertidumbre sobre la continuidad del servicio, ambas partes lograron sellar un acuerdo que permitió destrabar la situación.

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    Acuerdo entre EVHSA y UTA tras días de tensión

    La negociación se extendió durante varias jornadas y tuvo momentos de fuerte tensión entre representantes sindicales y directivos de la empresa concesionaria del transporte público. El eje principal del conflicto giraba en torno a los salarios adeudados y las medidas que EVHSA pretendía implementar para afrontar la delicada situación económica que atraviesa.

    En el encuentro realizado este viernes, las partes consiguieron acercar posiciones y finalmente alcanzaron un entendimiento que evitó una profundización del conflicto gremial. La audiencia fue seguida con expectativa tanto por los trabajadores como por los usuarios del transporte urbano, preocupados por posibles interrupciones en el servicio.

    Desde el entorno sindical señalaron que el acuerdo representa una salida transitoria que permitirá llevar alivio a los empleados mientras se intenta garantizar la continuidad operativa de la empresa.

    Cómo será el esquema de suspensiones y pago de salarios

    Uno de los puntos centrales del acuerdo tiene que ver con la aplicación de suspensiones para parte del personal. Según lo establecido, las mismas se implementarán bajo un esquema rotativo: será un día por mes durante dos meses y alcanzará de manera distribuida a toda la plantilla de trabajadores.

    Además, quedó definido el mecanismo para cancelar la deuda salarial que mantenía la empresa con los choferes y empleados. Finalmente, EVHSA aceptó acortar los plazos originalmente planteados durante la audiencia previa realizada el miércoles.

    De esta manera, los haberes adeudados serán abonados en tres cuotas mensuales y consecutivas a partir de agosto, una condición que fue considerada clave por el gremio para cerrar el entendimiento.

    El acuerdo permitió descomprimir el escenario de conflicto que amenazaba con derivar en nuevas medidas de fuerza y afectar de lleno a miles de pasajeros que utilizan diariamente el transporte público en San Nicolás.

    Transporte público en San Nicolás: expectativa por la continuidad del servicio

    Tras la firma del acuerdo, ahora la atención estará puesta en el cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa y en la evolución económica del sistema de transporte urbano.

    El sector atraviesa desde hace tiempo dificultades financieras vinculadas al aumento de costos operativos, la caída de ingresos y la compleja situación económica general. En ese contexto, tanto trabajadores como usuarios observan con preocupación la sustentabilidad del servicio.

    Desde UTA remarcaron que seguirán monitoreando el cumplimiento del cronograma salarial y la aplicación de las suspensiones acordadas. En tanto, la empresa buscará sostener la prestación sin interrupciones mientras intenta estabilizar su situación financiera.

    El acuerdo alcanzado en el Ministerio de Trabajo aparece, por ahora, como una instancia de alivio en medio de un escenario complejo para el transporte público de pasajeros en la región.

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