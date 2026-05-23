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    • Banco Provincia inauguró en Villa Ramallo una sucursal sustentable y tecnológica

    La nueva sede de Banco Provincia en Villa Ramallo incorpora tecnología moderna, eficiencia energética y mayor comodidad para clientes y trabajadores.

    23 de mayo de 2026 - 14:41
    La entidad bonaerense trasladó su operatoria en Villa Ramallo a un moderno edificio propio sobre Av. Bonfiglio, diseñado con criterios de sustentabilidad, mayor confort y tecnología de última generación.

    La entidad bonaerense trasladó su operatoria en Villa Ramallo a un moderno edificio propio sobre Av. Bonfiglio, diseñado con criterios de sustentabilidad, mayor confort y tecnología de última generación.

    El Norte

    Banco Provincia inauguró una nueva sucursal en Villa Ramallo como parte de su plan de modernización en toda la provincia. El nuevo edificio, ubicado sobre avenida Bonfiglio, reemplaza a la antigua sede alquilada y suma espacios más amplios, accesibles y diseñados con criterios de sustentabilidad y eficiencia energética.

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    Una nueva sucursal de Banco Provincia en Villa Ramallo

    La flamante sede funciona en Av. Bonfiglio 1186 y cuenta con una superficie cubierta de 455 metros cuadrados. El edificio fue diseñado para mejorar la experiencia de atención de clientes y brindar mejores condiciones de trabajo al personal de la entidad bancaria.

    Con esta apertura, la operatoria dejó atrás el histórico local ubicado en Eva Perón 904, donde el banco funcionaba en un inmueble alquilado. Ahora, la entidad dispone de instalaciones propias pensadas para acompañar el crecimiento de la actividad financiera en la localidad.

    Además de áreas diferenciadas para atención comercial y cajas de tesorería, la sucursal incorpora sectores de autogestión, sistemas de administración de turnos y tecnología de seguridad de última generación.

    Tecnología y sustentabilidad en el nuevo edificio

    Uno de los principales aspectos destacados de la obra es su diseño sustentable. La construcción incorpora iluminación LED y carpinterías con doble vidriado hermético (DVH), lo que mejora el aislamiento térmico y permite optimizar el consumo energético.

    También cuenta con aleros y parasoles de aluminio para reducir el impacto del sol, mientras que en la azotea se instalaron paneles fotovoltaicos que abastecen parte del consumo eléctrico destinado a iluminación y termotanques.

    El edificio suma además sistemas de climatización modernos y un esquema de aprovechamiento de luz natural que contribuye a disminuir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia operativa.

    El plan de modernización de Banco Provincia

    La inauguración de esta nueva sede forma parte del plan de obras más importante en la historia de Banco Provincia, orientado a renovar la infraestructura de más de 400 sucursales en territorio bonaerense.

    Desde la entidad remarcaron que estas inversiones buscan fortalecer la inclusión financiera, ampliar la capacidad de atención y acompañar el desarrollo productivo de cada localidad.

    La sucursal de Villa Ramallo también incorpora condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida, con rampas y sanitarios adaptados, consolidando un modelo de atención más inclusivo y moderno.

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