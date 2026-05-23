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    • San Pedro celebrará el 25 de Mayo en Río Tala con música, folklore y una gran fiesta popular

    La localidad de Río Tala, San Pedro, vivirá una jornada patriótica con shows en vivo, ballets folklóricos y propuestas gastronómicas.

    23 de mayo de 2026 - 09:36
    Río Tala se vestirá de fiesta el próximo lunes 25 de mayo para conmemorar el aniversario de la Revolución de Mayo con una jornada que combinará tradición, música en vivo y una variada propuesta gastronómica para disfrutar en familia.

    Río Tala se vestirá de fiesta el próximo lunes 25 de mayo para conmemorar el aniversario de la Revolución de Mayo con una jornada que combinará tradición, música en vivo y una variada propuesta gastronómica para disfrutar en familia.

    notisanpedro.info

    Río Tala, partido de San Pedro, se prepara para vivir una jornada especial este 25 de Mayo con una propuesta que combinará tradición, música y encuentro comunitario. Vecinos y visitantes podrán disfrutar de espectáculos artísticos, danzas folklóricas y comidas típicas en una celebración pensada para toda la familia al aire libre.

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    Una fiesta patria para disfrutar en familia

    La celebración se llevará adelante el próximo lunes 25 de mayo desde las 12 del mediodía en el predio Juan Bautista Zucchi, un espacio que se convertirá en el epicentro de las actividades organizadas para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

    Desde la organización invitaron a los asistentes a concurrir con sus propias reposeras para disfrutar cómodamente de las distintas propuestas culturales y gastronómicas previstas durante toda la jornada. La intención es generar un ambiente familiar y de encuentro entre vecinos de Río Tala y localidades cercanas.

    Además de los espectáculos artísticos, habrá una importante oferta gastronómica con comidas típicas y sabores tradicionales vinculados a la fecha patria, en un contexto festivo que busca revalorizar las raíces culturales argentinas.

    Shows folklóricos y artistas locales en el escenario principal

    Uno de los principales atractivos del evento será la amplia grilla artística que reunirá a músicos, bailarines y agrupaciones folklóricas de la región. Entre los artistas confirmados se destacan Jesús El Colibrí, el Ballet Folklórico Los de Salta y Matías Peluchon.

    También dirá presente el conjunto “De Sencillo y de Alpargata”, que aportará toda la energía del chamamé para hacer bailar al público durante la tarde. A su vez, Baby Urban Studio sumará una propuesta distinta y moderna, ampliando la variedad cultural del encuentro.

    La organización remarcó que el objetivo es ofrecer un espectáculo diverso y de calidad, pensado para todas las edades y gustos musicales.

    El 25 de Mayo como espacio de encuentro y tradición

    La celebración en Río Tala se suma a las múltiples actividades patrias que tendrán lugar en distintos puntos de la región para recordar una de las fechas más importantes de la historia argentina.

    En este contexto, los organizadores destacaron la importancia de generar espacios comunitarios donde la música, la danza y las tradiciones populares permitan fortalecer los vínculos sociales y mantener viva la identidad cultural.

    Con entrada libre y gratuita, la fiesta promete convertirse en uno de los eventos destacados del fin de semana patrio, convocando a familias, grupos de amigos y amantes de las tradiciones argentinas para compartir una jornada cargada de emoción y espíritu nacional.

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