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    • Operativos en Salto: secuestran vehículos por maniobras peligrosas y falta de documentación

    Los controles de tránsito realizados en Salto junto a fuerzas policiales derivaron en secuestros vehiculares y actuaciones por infracciones graves.

    23 de mayo de 2026 - 12:53
    Las tareas, orientadas a garantizar la seguridad vial y el orden público en diferentes sectores estratégicos de la ciudad, se desarrollaron en colaboración coordinada con diversas fuerzas policiales y culminaron con la retención de rodados por faltas reglamentarias graves.

    Las tareas, orientadas a garantizar la seguridad vial y el orden público en diferentes sectores estratégicos de la ciudad, se desarrollaron en colaboración coordinada con diversas fuerzas policiales y culminaron con la retención de rodados por faltas reglamentarias graves.

    saltociudad.com.ar

    La Dirección de Tránsito y Control Urbano de Salto realizó durante el viernes y la madrugada del sábado una serie de operativos preventivos en distintos sectores de la ciudad. Los controles, desarrollados junto a fuerzas policiales, permitieron detectar infracciones graves y secuestrar vehículos por irregularidades en la circulación.

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    Controles vehiculares y secuestro de una motocicleta

    Uno de los procedimientos más relevantes se produjo a partir de un requerimiento de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), cuando agentes municipales interceptaron una motocicleta marca Guerrero cuyo conductor realizaba maniobras peligrosas en la vía pública.

    Según informaron desde el área de Control Urbano, el rodado circulaba sin la documentación obligatoria y además carecía de dominio visible, situación que motivó el inmediato secuestro del vehículo y la correspondiente infracción.

    Interceptaron una camioneta sobre Ruta 191

    En otro de los operativos, personal municipal actuó junto a la Patrulla Rural en la intersección de Ruta 191 y avenida Irigoyen, donde fue detenida una camioneta Ford F-150.

    Durante la inspección se constató que el conductor no poseía licencia habilitante ni seguro obligatorio vigente. Además, el vehículo transportaba ramas en la caja trasera, por lo que se labraron las actuaciones correspondientes y se procedió a la retención de la unidad.

    Patrullajes preventivos y presencia en zonas clave

    El despliegue de seguridad incluyó patrullajes dinámicos y controles estáticos junto al Grupo de Apoyo Departamental (GAD) en distintos puntos estratégicos de Salto, especialmente durante la madrugada.

    Los operativos se concentraron también en las inmediaciones del Parque Tobin y otros espacios de alta circulación nocturna, con el objetivo de reforzar la prevención y garantizar tranquilidad a los vecinos.

    Asimismo, durante las primeras horas del sábado, personal municipal intervino ante disturbios registrados en las cercanías de un local nocturno, logrando restablecer el orden sin que se reportaran mayores incidentes.

    Finalmente, desde la Dirección de Tránsito y Control Urbano recordaron la obligatoriedad de circular con toda la documentación reglamentaria, utilizar elementos de protección y respetar las normas viales para fortalecer la seguridad en la comunidad.

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