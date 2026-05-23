Fértil Finanzas llegó a Pergamino con una propuesta mundialista: tarjetas, préstamos y premios para compartir

En medio de este crecimiento y expansión en Pergamino, Fértil lanzó además una campaña promocional con fuerte impronta futbolera y espíritu mundialista.

Desde hace algunos meses, Pergamino sumó una nueva alternativa financiera pensada para quienes buscan cercanía, atención personalizada y diferentes herramientas para manejar su economía cotidiana. Se trata de Fértil Finanzas , una empresa nacida en la ciudad bonaerense de Lobos que continúa expandiéndose en toda la provincia y que recientemente inauguró oficialmente su sucursal local en calle Pueyrredón 566.

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Con más de 34 sucursales distribuidas en distintos puntos del territorio bonaerense, Fértil desembarcó en Pergamino el pasado 9 de febrero y poco tiempo después concretó la apertura formal de sus oficinas, apostando fuerte a una ciudad estratégica de la región.

Al frente de la sucursal pergaminense se encuentra Ana Laura Flocco, quien dialogó con LA OPINION y destacó no solo el crecimiento que viene teniendo la firma en la ciudad, sino también la gran recepción de comerciantes y clientes locales.

“Fértil es una financiera de la ciudad de Lobos y tiene más de 34 sucursales. En Pergamino estamos desde el 9 de febrero, pero inauguramos hace muy poquito la oficina”, contó.

Una promoción con espíritu mundialista

En medio de este crecimiento y expansión en Pergamino, Fértil lanzó además una campaña promocional con fuerte impronta futbolera y espíritu mundialista.

La iniciativa busca premiar a quienes acerquen nuevos clientes a la empresa.

“Si ya sos cliente de Fértil podés presentarnos un amigo, un familiar, tu pareja o un compañero de trabajo”, explicó Ana Laura.

La dinámica es sencilla: quien refiere a un nuevo cliente puede ganarse una camiseta mundialista oficial, mientras que el nuevo usuario recibe un kit especial si utiliza alguno de los productos de la financiera.

“El referido tiene que sacar una tarjeta o tomar un préstamo y automáticamente recibe un kit mundialista”, comentó. El kit incluye bufanda con los colores argentinos y accesorios para acompañar los partidos de la Selección.

“Consta de una bufanda con los colores de nuestra bandera y unas pinturitas para salir a festejar”, contó entre risas.

La promoción ya se encuentra vigente y se extenderá hasta el 29 de junio.

Una propuesta integral

Uno de los principales diferenciales de Fértil es que ofrece distintas herramientas financieras adaptadas a las necesidades actuales de los usuarios. La empresa trabaja con tres productos centrales: tarjeta de crédito, tarjeta prepaga y billetera virtual.

“Lo que brindamos en Fértil son tres tarjetas muy importantes: una tarjeta de crédito, otra prepaga y una billetera virtual”, explicó Ana Laura.

En el caso de la tarjeta prepaga, funciona de manera similar a una tarjeta de débito y permite operar en cualquier punto del país.

“La tarjeta prepaga es básicamente una tarjeta de débito donde vos cargás dinero desde tu cuenta bancaria o desde otra billetera virtual y podés comprar en todo el país”, detalló.

Por otro lado, la tarjeta de crédito puede utilizarse en todos los comercios adheridos donde Fértil tiene presencia, y Pergamino ya muestra números más que alentadores.

“En este momento tenemos más de 100 comercios adheridos y casi más de 100 tarjetas en la calle”, destacó.

Comercios de todos los rubros

La llegada de Fértil también tuvo una muy buena aceptación entre los comerciantes pergaminenses, que rápidamente comenzaron a sumarse a la red de beneficios de la financiera.

Según explicó la encargada de la sucursal local, actualmente participan negocios de múltiples rubros, ampliando las posibilidades para los usuarios. “Tenemos materiales de construcción, supermercados, indumentaria familiar, indumentaria femenina, zapaterías, farmacias y muchísimos rubros más”, enumeró.

Además, remarcó que existen promociones especiales en sectores clave para la economía familiar cotidiana.

“Tenemos promociones muy lindas en farmacias y supermercados”, aseguró.

La empresa ya cuenta con fuerte presencia en ciudades de la región como Rojas, Colón, Arrecifes y San Pedro, y Pergamino era uno de los puntos estratégicos que todavía faltaba incorporar.

“Pergamino era una ciudad muy importante para nosotros y más adelante seguramente también vamos a estar en Junín”, adelantó.

Atención personalizada y cara a cara

Más allá de las herramientas digitales, desde Fértil ponen el foco en algo que consideran esencial para las ciudades del interior: la cercanía humana.

La sucursal local funciona de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 y de 15:30 a 18:30, con atención personalizada para asesorar a cada cliente sobre requisitos, préstamos, tarjetas y funcionamiento de la plataforma.

“A mí me acompañan Camila y Fausto, y esperamos a todos en la sucursal para poder explicarles cómo trabajamos”, señaló Ana Laura.

Ese vínculo cara a cara aparece como uno de los aspectos más valorados por la empresa y también por los propios vecinos.

“Es muy importante tener un lugar donde vos puedas acercarte y tengas quien te atienda, quien te ayude y quien te saque las dudas”, expresó.

Incluso, destacó que tanto ella como quienes trabajan en la oficina son de Pergamino, algo que fortalece aún más el vínculo cotidiano con los clientes y comerciantes.

“Yo soy de Pergamino y los chicos que trabajan conmigo también. Acá nos cruzamos todos los días y eso genera confianza”, comentó.

La presencia de los dueños de la firma durante la inauguración oficial también dejó una señal clara de cercanía y compromiso con la ciudad.

“Guillermo, que es el dueño, estuvo presente en la apertura. Y eso para la gente del interior es importante, porque le podés poner cara a quien está detrás de la empresa”, remarcó.

Préstamos personales y soluciones ágiles

Otro de los productos fuertes de Fértil son los préstamos personales, que pueden gestionarse directamente en la sucursal local.

La financiera ofrece montos de hasta dos millones de pesos, sujetos a evaluación crediticia personalizada.

“Los préstamos llegan hasta dos millones de pesos y cada caso se analiza personalmente según la documentación que presenta el cliente”, explicó Ana Laura.

La propuesta está orientada tanto a trabajadores con recibo de sueldo como a monotributistas, responsables inscriptos y jubilados, un sector que muchas veces encuentra dificultades para acceder a herramientas financieras tradicionales.

“Llegamos a jubilados, monotributistas, responsables inscriptos y empleados con recibo de sueldo”, indicó.

Además, los préstamos pueden acreditarse directamente en la billetera virtual de Fértil, permitiendo disponer del dinero de forma inmediata.

“La billetera virtual también sirve para pagar servicios, cargar dinero, transferir y pagar tanto los préstamos como el resumen de la tarjeta de crédito”, agregó.

Un producto nuevo que busca hacerse conocido

Aunque Fértil tiene años de trayectoria en la provincia de Buenos Aires, en Pergamino todavía representa una novedad para muchas personas. Por eso, desde la empresa buscan fortalecer el boca a boca y generar confianza a partir de la atención personalizada.

“Es un producto nuevo en nuestra ciudad y realmente nos tenemos que conocer todos”, afirmó Ana Laura. Y agregó: “Confiamos mucho en nuestros clientes, porque ellos mismos son quienes traen más gente y ayudan a que Fértil siga creciendo”.

La apuesta de la firma parece clara: combinar herramientas digitales, financiación accesible y cercanía humana en una ciudad donde todavía el trato cara a cara continúa teniendo un enorme valor.

Mientras tanto, desde la oficina de Pueyrredón 566 siguen invitando a vecinos y comerciantes a acercarse, conocer las propuestas y sumarse a una empresa que busca consolidarse en Pergamino con una identidad bien bonaerense y una campaña que, apelando al espíritu futbolero argentino, ya empezó a despertar interés en toda la ciudad.