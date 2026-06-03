Hantavirus: confirmaron un caso en Arrecifes y ya suman 47 contagios en lo que va del año

Los casos fueron registrados en la provincia de Salta y en la ciudad bonaerense de Arrecifes. Con estos, en lo que va del año, el número asciende a 47. Recomiendan continuar reforzando las medidas de prevención.

Dos nuevos casos de hantavirus fueron confirmados en Argentina durante las últimas horas, uno en la provincia de Salta y otro en la ciudad bonaerense de Arrecifes . Con estas incorporaciones, el total de contagios registrados en el país durante 2026 asciende a 47, según datos oficiales difundidos por el Boletín Epidemiológico Nacional.

Hallan en Rojas una Nissan Frontier incendiada con pedido de secuestro por hurto agravado

Positiva actuación pergaminense en la segunda etapa del Circuito Regional Juvenil de ajedrez

De acuerdo con el informe epidemiológico, durante la temporada 2025-2026 se notificaron 107 casos de hantavirus en distintas provincias del país. Buenos Aires encabeza la lista con 44 casos, seguida por Salta con 31. También se reportaron contagios en Santa Fe, Jujuy, Río Negro, Entre Ríos y Chubut.

La región Centro concentra el 52% de los casos detectados, mientras que el Noroeste Argentino presenta la incidencia más elevada en relación con su población, especialmente en territorio salteño.

El hantavirus es una enfermedad viral que puede afectar gravemente los pulmones y el sistema renal. En Argentina circulan diferentes variantes del virus, siendo la cepa Andina la más preocupante debido a que puede transmitirse entre personas mediante contacto estrecho con pacientes que atraviesan la etapa febril de la enfermedad.

La principal vía de contagio sigue siendo el contacto con excreciones de roedores silvestres infectados. El ratón colilargo es considerado uno de los principales reservorios del virus en el país.

Las personas pueden infectarse al inhalar partículas contaminadas presentes en ambientes cerrados, al manipular roedores vivos o muertos o por mordeduras de animales portadores.

Recomendaciones para prevenir el hantavirus

Ante la aparición de nuevos casos, las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de mantener medidas preventivas, especialmente en zonas rurales, boscosas o en lugares que hayan permanecido cerrados durante largos períodos.

Entre las principales recomendaciones se destacan ventilar viviendas, galpones y depósitos antes de ingresar, evitar el contacto con roedores y sus excrementos, mantener limpios los alrededores de las viviendas y almacenar alimentos en recipientes cerrados.

Los especialistas remarcan que la detección temprana de síntomas como fiebre, dolores musculares, cansancio intenso y dificultades respiratorias resulta fundamental para acceder rápidamente a atención médica y reducir las complicaciones asociadas a la enfermedad.