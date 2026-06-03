miércoles 03 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Hantavirus: confirmaron un caso en Arrecifes y ya suman 47 contagios en lo que va del año

    Los nuevos casos fueron detectados en Salta y Arrecifes. Autoridades sanitarias insisten en reforzar la prevención.

    3 de junio de 2026 - 11:30
    Los casos fueron registrados en la provincia de Salta y en la ciudad bonaerense de Arrecifes. Con estos, en lo que va del año, el número asciende a 47. Recomiendan continuar reforzando las medidas de prevención.

    Los casos fueron registrados en la provincia de Salta y en la ciudad bonaerense de Arrecifes. Con estos, en lo que va del año, el número asciende a 47. Recomiendan continuar reforzando las medidas de prevención.

    Perfil

    Dos nuevos casos de hantavirus fueron confirmados en Argentina durante las últimas horas, uno en la provincia de Salta y otro en la ciudad bonaerense de Arrecifes. Con estas incorporaciones, el total de contagios registrados en el país durante 2026 asciende a 47, según datos oficiales difundidos por el Boletín Epidemiológico Nacional.

    Lee además
    La delegación de la UPAAC que representó al ajedrez de Pergamino en Arrecifes.

    Positiva actuación pergaminense en la segunda etapa del Circuito Regional Juvenil de ajedrez
    El hallazgo fortuito en las profundidades de la zona rural movilizó a los efectivos del Comando de Prevención Rural, quienes iniciaron de oficio las actuaciones judiciales pertinentes. El estado en el que fue hallada la camioneta hace suponer que fue trasladada intencionalmente hasta ese paraje inhóspito del distrito para hacer desaparecer rastros tras un ilícito.

    Hallan en Rojas una Nissan Frontier incendiada con pedido de secuestro por hurto agravado

    Cuántos casos de hantavirus se registraron en Argentina

    De acuerdo con el informe epidemiológico, durante la temporada 2025-2026 se notificaron 107 casos de hantavirus en distintas provincias del país. Buenos Aires encabeza la lista con 44 casos, seguida por Salta con 31. También se reportaron contagios en Santa Fe, Jujuy, Río Negro, Entre Ríos y Chubut.

    La región Centro concentra el 52% de los casos detectados, mientras que el Noroeste Argentino presenta la incidencia más elevada en relación con su población, especialmente en territorio salteño.

    Qué es el hantavirus y cómo se transmite

    El hantavirus es una enfermedad viral que puede afectar gravemente los pulmones y el sistema renal. En Argentina circulan diferentes variantes del virus, siendo la cepa Andina la más preocupante debido a que puede transmitirse entre personas mediante contacto estrecho con pacientes que atraviesan la etapa febril de la enfermedad.

    La principal vía de contagio sigue siendo el contacto con excreciones de roedores silvestres infectados. El ratón colilargo es considerado uno de los principales reservorios del virus en el país.

    Las personas pueden infectarse al inhalar partículas contaminadas presentes en ambientes cerrados, al manipular roedores vivos o muertos o por mordeduras de animales portadores.

    Recomendaciones para prevenir el hantavirus

    Ante la aparición de nuevos casos, las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de mantener medidas preventivas, especialmente en zonas rurales, boscosas o en lugares que hayan permanecido cerrados durante largos períodos.

    Entre las principales recomendaciones se destacan ventilar viviendas, galpones y depósitos antes de ingresar, evitar el contacto con roedores y sus excrementos, mantener limpios los alrededores de las viviendas y almacenar alimentos en recipientes cerrados.

    Los especialistas remarcan que la detección temprana de síntomas como fiebre, dolores musculares, cansancio intenso y dificultades respiratorias resulta fundamental para acceder rápidamente a atención médica y reducir las complicaciones asociadas a la enfermedad.

    Temas
    Seguí leyendo

    Positiva actuación pergaminense en la segunda etapa del Circuito Regional Juvenil de ajedrez

    Hallan en Rojas una Nissan Frontier incendiada con pedido de secuestro por hurto agravado

    Villa Ramallo: Conducía con 2,61 gramos de alcohol en sangre y fue aprehendido

    San Pedro: Comienza la campaña de residuos electrónicos, dónde llevar los aparatos en desuso

    San Pedro: El Hospital SADIV brindará una capacitación sobre diagnóstico y tratamiento de la anafilaxia

    Defensores de Belgrano de Villa Ramallo ganó en Lincoln, cortó la mala racha y se ilusiona en el Federal A

    Provincia: Piden una sesión especial para tratar la situación de Ioma

    San Pedro recibe un encuentro nacional de hotelería y proyecta fortalecer el turismo sindical

    Festival solidario en San Antonio de Areco: música, juegos y donaciones para ayudar al Hogar San Camilo

    Ramallo fortalece los comedores escolares con nuevo equipamiento para 17 escuelas

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El procedimiento se llevó a cabo el pasado domingo en calle Ginocchio, entre Marinero Panno y Sarmiento, donde efectivos de la Estación de Policía Comunal Ramallo Segunda, junto a personal de la Jefatura Comunal Ramallo y agentes de Tránsito Municipal, detectaron al conductor de una Ford EcoSport circulando de manera riesgosa.

    Villa Ramallo: Conducía con 2,61 gramos de alcohol en sangre y fue aprehendido

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Cristian Tapia Marchiori fue distinguido con el Premio Sur a Mejor Director por la película Gatillero.
    Cultura y espectáculos

    Gatillero brilló en los Premios Sur: Cristian Tapia Marchiori fue elegido Mejor Director
    Los casos fueron registrados en la provincia de Salta y en la ciudad bonaerense de Arrecifes. Con estos, en lo que va del año, el número asciende a 47. Recomiendan continuar reforzando las medidas de prevención.

    Hantavirus: confirmaron un caso en Arrecifes y ya suman 47 contagios en lo que va del año

    El hallazgo fortuito en las profundidades de la zona rural movilizó a los efectivos del Comando de Prevención Rural, quienes iniciaron de oficio las actuaciones judiciales pertinentes. El estado en el que fue hallada la camioneta hace suponer que fue trasladada intencionalmente hasta ese paraje inhóspito del distrito para hacer desaparecer rastros tras un ilícito.

    Hallan en Rojas una Nissan Frontier incendiada con pedido de secuestro por hurto agravado

    Con el objetivo de acompañar el desarrollo integral de adolescentes y promover hábitos saludables, el Municipio de Zárate comenzó a implementar un programa municipal de charlas interdisciplinarias destinado a estudiantes del Nivel Secundario de escuelas públicas del distrito.

    Zárate puso en marcha un programa de charlas sobre salud, nutrición y deporte en escuelas

    El procedimiento se llevó a cabo el pasado domingo en calle Ginocchio, entre Marinero Panno y Sarmiento, donde efectivos de la Estación de Policía Comunal Ramallo Segunda, junto a personal de la Jefatura Comunal Ramallo y agentes de Tránsito Municipal, detectaron al conductor de una Ford EcoSport circulando de manera riesgosa.

    Villa Ramallo: Conducía con 2,61 gramos de alcohol en sangre y fue aprehendido