El Departamento de Cibercrimen de Pergamino se consagra entre los cinco mejores del mundo

Martín Raisi y José María Cifiuentes, tras conocerse el resultado altamente positivo para la delegación de Pergamino.

En un logro sin precedentes para nuestro departamento judicial, el Departamento de Cibercrimen de Pergamino ha alcanzado una gran perfomance en materia de investigación digital.

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En el marco de la prestigiosa White Hat Conference 2026, celebrada en la capital de la provincia de Mendoza, la delegación pergaminense integrada por el Dr. José Maria Cifuentes, Martin Raisi e Ignacio Torres obtuvo un histórico quinto puesto a nivel global, compitiendo de igual a igual contra más de 70 equipos de primera línea provenientes de distintos continentes, consolidando a la provincia de Buenos Aires como un referente internacional en la lucha contra el delito tecnológico.

La competencia fue organizada de manera conjunta por el Centro de Investigación para el Cibercrimen de la Universidad de Boston (Boston University), el Gobierno de Mendoza y la ONG Cliclex. El certamen reunió a hackers de todo el mundo y a integrantes de las fuerzas de seguridad, ministerios públicos y laboratorios forenses internacionales, elevando la exigencia técnica a niveles extremos a través de simulaciones de ataques complejos, rastreo de criptoactivos en la dark web y peritajes informáticos de alta complejidad.

Al evaluar este gran logro, el Dr. Cifuentes expresó el orgullo que representa para toda la comunidad: "cómo dijo Oesterheld ‘el

héroe es colectivo’, por lo que habernos medido como equipo de trabajo con más de 70 delegaciones del mundo y quedar en el Top 5 demuestra que el nivel de nuestros investigadores y los protocolos que aplicamos en el día a día no tienen nada que envidiarle a las principales capitales tecnológicas."

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