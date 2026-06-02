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    • San Pedro: El Hospital SADIV brindará una capacitación sobre diagnóstico y tratamiento de la anafilaxia

    En San Pedro la actividad estará dirigida a profesionales de la salud y buscará actualizar criterios de diagnóstico e intervención ante emergencias alérgicas.

    2 de junio de 2026 - 18:21
    La jornada formativa estará a cargo del especialista Claudio Agüero, alergista e inmunólogo infantil del cuerpo médico del centro de salud anfitrión, quien abordará los lineamientos esenciales para el diagnóstico temprano y el abordaje inmediato de esta grave reacción alérgica generalizada que constituye una emergencia médica.

    La jornada formativa estará a cargo del especialista Claudio Agüero, alergista e inmunólogo infantil del cuerpo médico del centro de salud anfitrión, quien abordará los lineamientos esenciales para el diagnóstico temprano y el abordaje inmediato de esta grave reacción alérgica generalizada que constituye una emergencia médica.

    Hospital Privado SADIV

    El Hospital Privado SADIV de la ciudad de San Pedro realizará una jornada de capacitación destinada a profesionales de la salud sobre anafilaxia, una reacción alérgica grave que requiere atención inmediata. La actividad se desarrollará el próximo 9 de junio y contará con la participación de especialistas del cuerpo médico de la institución.

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    Capacitación médica sobre una emergencia que requiere respuesta inmediata

    La charla científica denominada "Anafilaxia: Presentación y actualización a través de un caso clínico" se llevará a cabo el martes 9 de junio, de 16 a 17 horas, en el auditorio del Hospital Privado SADIV. La propuesta está dirigida a profesionales de la salud de San Pedro y la región, con acceso libre y gratuito.

    El encuentro busca fortalecer los conocimientos vinculados al reconocimiento temprano y al manejo adecuado de esta condición clínica, considerada una emergencia médica por el riesgo que representa para la vida de los pacientes.

    Un especialista abordará casos reales y protocolos actualizados

    La jornada estará a cargo de Claudio Agüero, médico alergista e inmunólogo infantil integrante del cuerpo profesional del hospital. Durante la exposición, el especialista analizará un caso clínico que servirá como eje para repasar conceptos clave y las recomendaciones más recientes sobre diagnóstico y tratamiento.

    La modalidad permitirá revisar situaciones reales y promover el intercambio de experiencias entre los asistentes, con el objetivo de optimizar las respuestas ante cuadros de anafilaxia en distintos ámbitos de atención.

    Cómo inscribirse para participar de la actividad

    Desde la organización informaron que la capacitación no tendrá costo para los participantes, aunque será necesario realizar una inscripción previa mediante un formulario digital habilitado especialmente para el evento.

    La iniciativa forma parte de las acciones de actualización profesional impulsadas por el Hospital SADIV y apunta a fortalecer la formación continua del personal sanitario de la región, contribuyendo a mejorar la calidad de atención ante emergencias alérgicas de alta complejidad.

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