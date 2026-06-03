Sergio Torres disertará en Pergamino sobre la megacausa ESMA y los desafíos de la justicia reparadora

Sergio Torres es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

La ciudad de Pergamino será sede de una destacada actividad académica y jurídica con la presencia de Sergio Gabriel Torres, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, quien ofrecerá una conferencia sobre la megacausa ESMA y su relevancia como hito de justicia reparadora al cumplirse medio siglo del golpe de Estado de 1976.

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La jornada es organizada conjuntamente por el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Departamento Pergamino, la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) y el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Pergamino.

La actividad se desarrollará el jueves 11 de junio a las 16:00 en el Auditorio Atahualpa Yupanqui de la UNNOBA, ubicado en Monteagudo 2772, y está destinada tanto a integrantes de la comunidad jurídica como a estudiantes, docentes y público en general interesado en la temática.

La presencia de Sergio Gabriel Torres genera especial expectativa dentro del ámbito judicial y académico debido a su extensa trayectoria vinculada a la investigación de delitos de lesa humanidad y su participación en algunas de las causas más trascendentes de la historia judicial argentina.

Antes de asumir la presidencia de la Suprema Corte bonaerense, Torres se desempeñó como juez federal y tuvo intervención directa en investigaciones vinculadas al terrorismo de Estado, particularmente en los expedientes relacionados con los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los principales centros clandestinos de detención que funcionaron durante la última dictadura militar.

Su experiencia en estos procesos lo convierte en una de las voces más autorizadas para analizar el significado histórico, jurídico e institucional de los juicios por delitos de lesa humanidad desarrollados en Argentina durante las últimas décadas.

Megacausa ESMA histórica

La conferencia llevará por título "La Megacausa ESMA: un hito de justicia reparadora a medio siglo del golpe de Estado", una propuesta que invita a reflexionar sobre el impacto que tuvieron los procesos judiciales en la reconstrucción de la memoria colectiva y en la consolidación del sistema democrático.

La denominada megacausa ESMA se convirtió en uno de los procesos judiciales más extensos y complejos de América Latina. A través de distintos debates orales y públicos, la Justicia logró juzgar a numerosos responsables de secuestros, torturas, desapariciones forzadas y otros delitos cometidos durante el terrorismo de Estado.

Los juicios permitieron no sólo establecer responsabilidades penales individuales, sino también avanzar en la reconstrucción de la verdad histórica y en la reparación simbólica de miles de víctimas y sus familias.

En ese contexto, la exposición de Torres buscará aportar una mirada integral sobre el valor institucional de estos procesos, su proyección internacional y los desafíos que aún enfrenta la Justicia en materia de derechos humanos.

Justicia reparadora y memoria

La noción de justicia reparadora ocupa un lugar central dentro de los debates contemporáneos sobre derechos humanos. Más allá de las condenas penales, este concepto apunta a reconocer el sufrimiento de las víctimas, garantizar el acceso a la verdad y fortalecer mecanismos institucionales que eviten la repetición de hechos similares.

A cincuenta años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la actividad propone generar un espacio de análisis y reflexión sobre el recorrido realizado por el sistema judicial argentino en la investigación y sanción de los crímenes de lesa humanidad.

Los organizadores destacaron que la conferencia constituye una oportunidad para acercar a la comunidad una temática de enorme trascendencia histórica y jurídica, a través de la exposición de uno de los protagonistas más relevantes de estos procesos.

Inscripción para asistir

La disertación tendrá modalidad presencial y requerirá acreditación previa a través del sistema de inscripción online habilitado por el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

La convocatoria está abierta a magistrados, funcionarios, abogados, estudiantes universitarios y público interesado en profundizar conocimientos sobre memoria, verdad, justicia y derechos humanos.

Con la visita de Sergio Gabriel Torres, Pergamino volverá a convertirse en un punto de encuentro para el debate jurídico y académico, en una actividad que promete aportar una valiosa reflexión sobre uno de los capítulos más significativos de la historia reciente argentina y el papel de la Justicia en la construcción democrática.