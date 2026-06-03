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    • San Nicolás: Cursos de oficios y nuevas oportunidades, emotiva ceremonia en la Unidad Penal 3

    Personas privadas de la libertad completaron cursos de formación no formal durante 2025 recibieron sus certificados en un acto en la UP3 de San Nicolás.

    3 de junio de 2026 - 18:18
    La oferta incluyo capacitaciones tan variadas como peluquería, armado de placas antihumedad de yeso, teñido y corte de pelo, peluquería y barbería, talabartería, huerta, electricidad, pirograbado, reutilización de madera de pallets, además de otros cursos de panadería, cocina 1, cocina avanza, seguridad e higiene y nutrición brindado por&nbsp;Damián Martini&nbsp;de Better Catering SA.

    La oferta incluyo capacitaciones tan variadas como peluquería, armado de placas antihumedad de yeso, teñido y corte de pelo, peluquería y barbería, talabartería, huerta, electricidad, pirograbado, reutilización de madera de pallets, además de otros cursos de panadería, cocina 1, cocina avanza, seguridad e higiene y nutrición brindado por Damián Martini de Better Catering SA.

    Opinando San Nicolás

    Las personas privadas de la libertad que cursaron y aprobaron distintas propuestas de educación no formal durante el ciclo 2025 recibieron sus certificados en un acto desarrollado en la Unidad Penal N° 3 de la ciudad de San Nicolás. La iniciativa busca fortalecer herramientas de inclusión social y laboral a través de capacitaciones prácticas y de rápida aplicación.

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    Durante el año se dictaron cursos vinculados a diferentes oficios y actividades productivas. Entre las propuestas se encontraron peluquería, barbería, teñido y corte de cabello, armado de placas antihumedad de yeso, talabartería, huerta, electricidad, pirograbado y reutilización de madera de pallets.

    Además, se desarrollaron capacitaciones en panadería, cocina básica, cocina avanzada, seguridad e higiene y nutrición, estas últimas a cargo de Damián Martini, representante de Better Catering SA.

    La formación como herramienta de inclusión social y laboral

    Desde la dirección de la unidad, encabezada por Omar Aguirre, destacaron que los cursos no formales cumplen un rol fundamental dentro de los procesos de reinserción. Según explicaron, estas propuestas funcionan como un puente de formación progresiva que permite adquirir conocimientos específicos en períodos relativamente cortos.

    El objetivo principal es brindar herramientas concretas que faciliten la inclusión social y laboral de quienes participan de estas instancias educativas, promoviendo oportunidades de desarrollo personal y profesional.

    Reconocimientos a instituciones y referentes educativos

    Del acto participaron autoridades penitenciarias, educativas y representantes de distintos programas de formación. Entre ellos estuvieron el director de Promoción e Inclusión Sociolaboral, Javier González; la jefa del Departamento de Formación Profesional, Gloria Taballa; la subdirectora de Inclusión, Cecilia Acosta; y la jefa de la Oficina de Inclusión Sociolaboral, Fernanda Domínguez.

    También asistieron el secretario ejecutivo del programa Alfalit, José Benito Bongarra; el coordinador general Axel Lucio Bongarra; la delegada de Documentación, Inés Maffioly; la delegada de Cultura, Belén Kerbel; y Gustavo Battipede.

    Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos especiales a los referentes de Alfalit por su aporte al fortalecimiento de la oferta educativa no formal dentro de la unidad. Asimismo, se destacó la labor del secretario de Planeamiento de la UTN, Manuel Jesús Polantinos, por su acompañamiento para garantizar estándares de calidad y legalidad en cada una de las capacitaciones desarrolladas.

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