Detuvieron al prófugo acusado de participar del robo que terminó con la muerte de Néstor Marchesotti

El sospechoso detenido en General Villegas estaba prófugo desde el robo que derivó en la muerte del productor agropecuario Néstor Marchesotti en la localidad de Peña.

La investigación por el homicidio en ocasión de robo que tuvo como víctima al productor agropecuario Néstor Marchesotti registró un avance decisivo con la captura de uno de los principales sospechosos que permanecía prófugo de la Justicia. El procedimiento se concretó en General Villegas luego de más de dos meses de tareas investigativas coordinadas entre el Comando de Prevención Rural de Pergamino y la Fiscalía N° 3.

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La detención representa un paso clave en el esclarecimiento del violento asalto ocurrido el 26 de febrero en un establecimiento rural de la localidad de Juan Andrés de la Peña, episodio que derivó días después en el fallecimiento del productor agropecuario de 83 años debido a las graves lesiones sufridas durante el ataque.

Las actuaciones estuvieron a cargo del gabinete investigativo del Comando de Prevención Rural (CPR) Pergamino, con el apoyo de la Coordinación Zonal de Seguridad Rural y bajo la dirección de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3, encabezada por el fiscal Nelson Mastorchio y el ayudante fiscal Abel Adrián Rodríguez.

Desde el inicio de la pesquisa, los investigadores desplegaron un amplio abanico de medidas destinadas a localizar al sospechoso, sobre quien pesaba un pedido de captura nacional por el delito de homicidio en ocasión de robo.

Las tareas incluyeron seguimientos, análisis de comunicaciones, relevamiento de información en distintas localidades y trabajos encubiertos en redes sociales autorizados por la Fiscalía interviniente.

Fuentes de la investigación señalaron que el análisis de distintos elementos probatorios permitió determinar que el imputado se ocultaba en la ciudad bonaerense de General Villegas.

Captura en Villegas

Una vez reunidos los elementos necesarios, la Fiscalía solicitó nuevas medidas judiciales para profundizar la vigilancia sobre el sospechoso.

Con la correspondiente autorización judicial, una comisión policial viajó a General Villegas y desarrolló discretas tareas de observación y seguimiento que finalmente permitieron establecer el lugar exacto donde residía el prófugo.

El operativo culminó con la detención del hombre, quien era intensamente buscado desde hacía varios meses por la Justicia pergaminense.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una camioneta Chevrolet modelo 1980 y teléfonos celulares considerados de interés para la causa. Los dispositivos serán sometidos a pericias para determinar si contienen información relevante sobre la planificación, ejecución o encubrimiento del hecho investigado.

Tras la captura, el imputado quedó a disposición de la Justicia y será trasladado para ser indagado en el marco de la causa penal.

Crimen de Marchesotti

El caso conmocionó a la comunidad rural del partido de Pergamino. Néstor Adolfo Marchesotti, de 83 años, fue víctima de un brutal asalto en su campo de la localidad de Juan Andrés de la Peña.

El productor sufrió graves lesiones durante el robo perpetrado el 26 de febrero y permaneció internado durante varios días. Finalmente falleció el 2 de marzo como consecuencia de las secuelas derivadas del ataque.

A partir de ese desenlace, la investigación fue recaratulada como homicidio en ocasión de robo, uno de los delitos más graves previstos por el Código Penal.

La Fiscalía logró avanzar en la identificación de los presuntos responsables y, con la reciente detención, ya son varios los imputados que quedaron vinculados formalmente a la causa.

Entre ellos se encuentra Guillermo Jumelle, quien había sido detenido previamente durante el desarrollo de la investigación.

Labor del CPR

Fuentes judiciales y policiales destacaron especialmente el trabajo realizado por los investigadores del Comando de Prevención Rural de Pergamino, quienes sostuvieron durante más de dos meses una intensa tarea de campo para localizar al prófugo.

Dentro de esa labor fue fundamental la actuación de la titular del CPR Pergamino, Ayelén Labanca, y de la oficial Andrea Corsa, quienes participaron activamente en la recopilación y análisis de información que permitió reconstruir los movimientos del sospechoso.

La articulación entre los investigadores policiales y el Ministerio Público Fiscal resultó determinante para seguir las pistas que condujeron hasta General Villegas y concretar la captura.

Con esta detención, la causa que investiga el homicidio en ocasión de robo de Néstor Marchesotti suma un avance significativo y se encamina hacia una nueva etapa procesal, en la que la Fiscalía buscará profundizar las responsabilidades de cada uno de los involucrados en el hecho que conmocionó al sector agropecuario de Pergamino y la región.