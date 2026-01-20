San Pedro: Julieta Magalí Roig asumió como nueva jefa de la Prefectura

En un acto oficial realizado en la sede de la Agrupación Mallorca , se concretó el recambio de autoridades en la Prefectura San Pedro .

La Prefectura San Pedro concretó este lunes el recambio de autoridades con un acto oficial desarrollado en la sede de la Agrupación Mallorca, donde Julieta Magalí Roig asumió formalmente como nueva jefa de la dependencia, en una ceremonia que reunió a referentes institucionales, autoridades políticas y representantes de fuerzas de seguridad .

San Pedro: se desprendió la batea de un camión y volcó la carga a la altura de Villa Sarita

La ceremonia contó con la participación de autoridades municipales, integrantes de distintas fuerzas de seguridad, bomberos voluntarios, veteranos de Malvinas, concejales y representantes de diversas instituciones de la ciudad. También estuvo presente la diputada provincial Analía Corvino, quien acompañó el acto protocolar.

Durante el evento se formalizó la asunción de Roig al frente de la Prefectura San Pedro, en el marco de un proceso de recambio que se desarrolló con los protocolos correspondientes y el reconocimiento a la labor realizada por la gestión saliente.

Al dirigirse a los presentes, Julieta Magalí Roig expresó su satisfacción por asumir la jefatura en una ciudad con la que mantiene un fuerte vínculo personal. Destacó que se crió en San Pedro y que parte de su familia continúa residiendo allí, lo que refuerza, según señaló, su compromiso con la comunidad local.

En ese sentido, afirmó que su gestión estará marcada por la cercanía con los vecinos y una política de puertas abiertas, con el objetivo de fortalecer el trabajo articulado con las instituciones y acompañar las necesidades vinculadas a la seguridad y el control en la zona.

Despedida y nuevo destino para Yanina Barrufaldi

Por su parte, Yanina Barrufaldi se despidió de la jefatura de la Prefectura San Pedro visiblemente emocionada tras culminar una etapa que definió como intensa y desafiante. Durante su mensaje, resaltó el trabajo en equipo desarrollado y los objetivos alcanzados a lo largo de su gestión.

Asimismo, se informó que Barrufaldi fue destinada al Departamento de Investigaciones de Delitos Económicos de la Prefectura Naval Argentina, un área estratégica dentro de la fuerza. En su despedida, manifestó su intención de continuar vinculada a San Pedro, ciudad a la que definió como un lugar que la recibió con calidez y dejó una huella personal y profesional.