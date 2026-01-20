martes 20 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: Julieta Magalí Roig asumió como nueva jefa de la Prefectura

    En un acto institucional realizado en San Pedro, en la Agrupación Mallorca, se oficializó el recambio de autoridades.

    20 de enero de 2026 - 14:09
    En un acto oficial realizado en la sede de la Agrupación Mallorca, se concretó el recambio de autoridades en la Prefectura San Pedro.

    En un acto oficial realizado en la sede de la Agrupación Mallorca, se concretó el recambio de autoridades en la Prefectura San Pedro.

    canalwebsanpedro.com.ar

    La Prefectura San Pedro concretó este lunes el recambio de autoridades con un acto oficial desarrollado en la sede de la Agrupación Mallorca, donde Julieta Magalí Roig asumió formalmente como nueva jefa de la dependencia, en una ceremonia que reunió a referentes institucionales, autoridades políticas y representantes de fuerzas de seguridad.

    Lee además
    INTA San Pedro consolida su papel como actor central en el desarrollo de la fruticultura regional.

    Fiesta del Durazno: San Pedro ya palpita su gran evento con el respaldo del INTA
    Un camión que circulaba por la Ruta Provincial 191 protagonizó esta tarde un accidente a la altura del paraje Villa Sarita, luego de que se desprendiera la batea de carga y volcara sobre la calzada, provocando complicaciones en el flujo vehicular.

    San Pedro: se desprendió la batea de un camión y volcó la carga a la altura de Villa Sarita

    Acto oficial con amplia presencia institucional en San Pedro

    La ceremonia contó con la participación de autoridades municipales, integrantes de distintas fuerzas de seguridad, bomberos voluntarios, veteranos de Malvinas, concejales y representantes de diversas instituciones de la ciudad. También estuvo presente la diputada provincial Analía Corvino, quien acompañó el acto protocolar.

    Durante el evento se formalizó la asunción de Roig al frente de la Prefectura San Pedro, en el marco de un proceso de recambio que se desarrolló con los protocolos correspondientes y el reconocimiento a la labor realizada por la gestión saliente.

    El compromiso de Julieta Magalí Roig con la comunidad

    Al dirigirse a los presentes, Julieta Magalí Roig expresó su satisfacción por asumir la jefatura en una ciudad con la que mantiene un fuerte vínculo personal. Destacó que se crió en San Pedro y que parte de su familia continúa residiendo allí, lo que refuerza, según señaló, su compromiso con la comunidad local.

    En ese sentido, afirmó que su gestión estará marcada por la cercanía con los vecinos y una política de puertas abiertas, con el objetivo de fortalecer el trabajo articulado con las instituciones y acompañar las necesidades vinculadas a la seguridad y el control en la zona.

    Despedida y nuevo destino para Yanina Barrufaldi

    Por su parte, Yanina Barrufaldi se despidió de la jefatura de la Prefectura San Pedro visiblemente emocionada tras culminar una etapa que definió como intensa y desafiante. Durante su mensaje, resaltó el trabajo en equipo desarrollado y los objetivos alcanzados a lo largo de su gestión.

    Asimismo, se informó que Barrufaldi fue destinada al Departamento de Investigaciones de Delitos Económicos de la Prefectura Naval Argentina, un área estratégica dentro de la fuerza. En su despedida, manifestó su intención de continuar vinculada a San Pedro, ciudad a la que definió como un lugar que la recibió con calidez y dejó una huella personal y profesional.

    Temas
    Seguí leyendo

    Fiesta del Durazno: San Pedro ya palpita su gran evento con el respaldo del INTA

    San Pedro: se desprendió la batea de un camión y volcó la carga a la altura de Villa Sarita

    Drogas, muerte y misterio en San Pedro: Pili Solís va a juicio con una abogada ligada a Inocente Colectivo

    Christian Petersen eligió su campo de San Pedro para continuar con su recuperación

    San Pedro: Salazar busca usar el FOPC para reparar el deteriorado acceso a la Terminal de Ómnibus

    San Pedro: Trenes de larga distancia, una semana caótica expone el deterioro del servicio a Rosario

    San Pedro: Rayas de agua dulce, así son los ejemplares que se pescan en el Paraná

    San Pedro: Este sábado vuelve Sanpedrock con bandas locales y una noche de música para todos los gustos

    El Museo Casa Rosada y el Paleontológico de San Pedro analizaron un manuscrito inédito de Sarmiento

    Baile, circo y música en vivo en San Pedro: agenda gratuita para el fin de semana en el Centro de Comercio

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Un camión que circulaba por la Ruta Provincial 191 protagonizó esta tarde un accidente a la altura del paraje Villa Sarita, luego de que se desprendiera la batea de carga y volcara sobre la calzada, provocando complicaciones en el flujo vehicular.

    San Pedro: se desprendió la batea de un camión y volcó la carga a la altura de Villa Sarita

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Verano y hogar: los incidentes domésticos que se repiten cuando la rutina se altera en vacaciones

    Verano y hogar: los incidentes domésticos que se repiten cuando la rutina se altera en vacaciones
    Subsidios para luz y gas: quiénes no podrán acceder al beneficio en 2026

    Subsidios para luz y gas: quiénes no podrán acceder al beneficio en 2026

    La grilla de talleres incluye peluquería, gastronomía, confección, carpintería, albañilería, tejido, manualidades, redes deportivas, velas y porcelana, entre otros.

    Emprender en verano: últimos días para inscribirse a los talleres que comienzan en febrero

    Festival Socorrock 2026. Con entrada libre y gratuita se presentarán ocho bandas locales y de la región.
    Cultura y espectáculos

    Festival Socorrock celebra su 14ª edición con una noche a puro rock independiente

    La carga de GNC atraviesa uno de sus peores momentos y preocupa al sector

    La carga de GNC atraviesa uno de sus peores momentos y preocupa al sector