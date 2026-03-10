jueves 12 de marzo de 2026
    • San Nicolás: YPF volvió a aumentar los combustibles un día después de decir que no tocaría los precios

    La petrolera aplicó una nueva suba en sus surtidores y el litro de nafta Súper superó los $1.800 en San Nicolás.

    10 de marzo de 2026 - 16:54
    En los surtidores que la petrolera nacional tiene en San Nicolás, el litro de nafta Super pasó de $ 1.710 a $ 1.803. Así, llenar un tanque de 60 litros con nafta Super de YPF representa un gasto de $108.180.

    Google-ilustrativa

    Apenas un día después de haber asegurado que no habría modificaciones en los valores, la petrolera YPF volvió a aplicar un aumento en el precio de los combustibles. La actualización ya se refleja en los surtidores de la ciudad de San Nicolás, donde la nafta Súper superó los $1.800 por litro y el costo de llenar el tanque volvió a subir.

    San Nicolás, entre los departamentos con más juicios por jurados en la provincia

    San Nicolás, entre los departamentos con más juicios por jurados en la provincia
    Si bien ya se disputaron dos partidos de la jornada inicial el viernes, a inauguración oficial de la competencia se realizará hoy en el “Socios Fundadores”, en donde el tricampeón vigente, Somisa A, recibirá a La Emilia.

    Básquetbol en San Nicolás: Somisa A y La Emilia protagonizan la inauguración oficial del torneo de Primera

    Aumento de combustibles: cuánto cuesta cargar nafta en San Nicolás

    La suba aplicada por YPF comenzó a impactar en las estaciones de servicio de la región durante las últimas horas. En los surtidores de San Nicolás, el litro de nafta Súper pasó de $1.710 a $1.803, lo que representa un incremento significativo para quienes deben cargar combustible de manera habitual.

    Con este nuevo valor, llenar un tanque de 60 litros con nafta Súper implica un gasto de $108.180, una cifra que refleja el fuerte impacto que tienen los aumentos en el bolsillo de los automovilistas.

    Los incrementos en los combustibles suelen tener un efecto inmediato no sólo en el costo del transporte particular, sino también en el de la logística y el traslado de mercaderías, lo que termina repercutiendo en distintos sectores de la economía.

    Combustibles: cuánto aumentaron en el último año

    Si se analizan los precios a lo largo de los últimos doce meses, los combustibles comercializados por YPF registraron subas importantes en las estaciones de servicio de San Nicolás.

    Entre el 10 de marzo de 2025 y la misma fecha de 2026, los valores al público acumularon un aumento promedio del 36%.

    El combustible que más subió durante ese período fue el gasoil Diésel 500, que registró un incremento del 52%. En segundo lugar aparece la nafta Súper, con una suba acumulada del 41%.

    Por detrás se ubican el gasoil Infinia, con un incremento del 27%, y la nafta Infinia, que tuvo el menor aumento relativo dentro de la gama de combustibles premium, con un 24% en el último año.

    El impacto de los aumentos en el bolsillo de los conductores

    La actualización de precios vuelve a poner en evidencia el peso que tiene el combustible en los gastos cotidianos de quienes utilizan el vehículo de manera habitual.

    Para muchos conductores, especialmente quienes utilizan el automóvil para trabajar o realizar viajes frecuentes, el costo de llenar el tanque representa hoy una erogación cada vez más significativa dentro del presupuesto mensual.

    En paralelo, el comportamiento de los precios de los combustibles suele ser seguido de cerca por distintos sectores productivos y comerciales, ya que cualquier variación impacta en los costos de transporte y distribución.

    En ese contexto, el nuevo aumento aplicado por YPF vuelve a generar atención entre los consumidores, especialmente luego de que desde la empresa se señalara públicamente que no habría modificaciones en los valores de los combustibles en el corto plazo.

