Pérez Millán: Suspensiones en el frigorífico ArreBeef, 400 trabajadores tercerizados quedaron sin actividad

En medio de la crisis que envuelve a numerosas empresas del sector, el frigorífico Arrebeef, uno de los socios más fuertes del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, suspendió a casi 400 trabajadores que se desempeñan en la planta de Pérez Millán, en Ramallo.

Alrededor de 400 trabajadores vinculados al frigorífico ArreBeef, ubicado en la localidad de Pérez Millán , partido de Ramallo quedaron suspendidos luego de que la empresa interrumpiera la convocatoria de personal contratado mediante agencias laborales. La medida impacta principalmente en operarios temporarios que son convocados durante los picos de producción.

8M en San Pedro: acto y reclamos al Gobierno por políticas de género

San Pedro: La Libertad Avanza impulsa en el HCD el programa "Jóvenes Legislando" para estudiantes secundarios

La decisión generó preocupación entre los operarios afectados, quienes señalaron que las suspensiones alcanzan especialmente al personal tercerizado. Según relataron, cuando la empresa reduce la actividad productiva se les indica que no se presenten a trabajar hasta nuevo aviso.

Los trabajadores aseguraron que durante ese período no perciben ingresos, ya que la modalidad de contratación a través de agencias laborales no contempla el pago de salarios cuando no son convocados a prestar tareas.

Además, algunos operarios señalaron que existen atrasos en los pagos correspondientes a períodos anteriores trabajados, situación que agravó el malestar entre quienes dependen de estos ingresos para sostener la economía familiar.

Cómo funciona el sistema de empleo temporario en frigoríficos

El esquema de contratación mediante agencias laborales es frecuente dentro de la industria frigorífica, ya que permite a las empresas ajustar la cantidad de personal según el volumen de faena.

En el caso de ArreBeef, trabajadores indicaron que esta modalidad se repite desde hace años. Durante los momentos de mayor producción se incorporan operarios temporarios, mientras que cuando la actividad disminuye se suspenden las convocatorias.

De acuerdo con testimonios de empleados, estas interrupciones suelen extenderse entre uno y dos meses, período en el cual los operarios deben buscar trabajos alternativos para sostener sus ingresos.

Factores económicos que impactan en la actividad frigorífica

Fuentes del sector señalaron que la baja de actividad responde, en parte, a la menor disponibilidad de hacienda para faena en esta época del año. A esto se suman factores económicos que afectan a la industria.

Entre ellos mencionan el elevado precio del ganado en pie y un tipo de cambio considerado poco competitivo para las exportaciones, lo que reduce los márgenes de rentabilidad de las empresas frigoríficas.

En este contexto, algunas plantas del sector en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe comenzaron a ajustar sus niveles de producción. En varios casos estas decisiones derivaron en suspensiones temporarias de personal, reducción de planteles e incluso el cierre de establecimientos.

Los trabajadores tercerizados también cuestionaron las condiciones laborales bajo este sistema, ya que aseguran percibir salarios inferiores a los empleados contratados directamente por las empresas, a pesar de desempeñar tareas similares dentro de las plantas frigoríficas.