martes 10 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pérez Millán: Suspensiones en el frigorífico ArreBeef, 400 trabajadores tercerizados quedaron sin actividad

    Operarios temporarios vinculados a la planta de Pérez Millán fueron suspendidos por la baja en la faena.

    10 de marzo de 2026 - 10:12
    En medio de la crisis que envuelve a numerosas empresas del sector, el frigorífico Arrebeef, uno de los socios más fuertes del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, suspendió a casi 400 trabajadores que se desempeñan en la planta de Pérez Millán, en Ramallo.

    En medio de la crisis que envuelve a numerosas empresas del sector, el frigorífico Arrebeef, uno de los socios más fuertes del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, suspendió a casi 400 trabajadores que se desempeñan en la planta de Pérez Millán, en Ramallo.

    lapoliticaonline.com

    Alrededor de 400 trabajadores vinculados al frigorífico ArreBeef, ubicado en la localidad de Pérez Millán, partido de Ramallo quedaron suspendidos luego de que la empresa interrumpiera la convocatoria de personal contratado mediante agencias laborales. La medida impacta principalmente en operarios temporarios que son convocados durante los picos de producción.

    Lee además
    El bloque de concejales de Alianza La Libertad Avanza, conformado por Melina Panatteri y Joaquín F. A. González, elevó un proyecto de ordenanza al Honorable Concejo Deliberante (HCD) de San Pedro para la implementación del programa Jóvenes Legislando. 

    San Pedro: La Libertad Avanza impulsa en el HCD el programa "Jóvenes Legislando" para estudiantes secundarios
    Organizaciones feministas, sociales y políticas de San Pedro se reunieron en Plaza Belgrano para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en una jornada que incluyó la lectura de un documento con fuertes críticas al Gobierno nacional por el rumbo de las políticas de género.

    8M en San Pedro: acto y reclamos al Gobierno por políticas de género

    Suspensiones en ArreBeef y preocupación entre los trabajadores

    La decisión generó preocupación entre los operarios afectados, quienes señalaron que las suspensiones alcanzan especialmente al personal tercerizado. Según relataron, cuando la empresa reduce la actividad productiva se les indica que no se presenten a trabajar hasta nuevo aviso.

    Los trabajadores aseguraron que durante ese período no perciben ingresos, ya que la modalidad de contratación a través de agencias laborales no contempla el pago de salarios cuando no son convocados a prestar tareas.

    Además, algunos operarios señalaron que existen atrasos en los pagos correspondientes a períodos anteriores trabajados, situación que agravó el malestar entre quienes dependen de estos ingresos para sostener la economía familiar.

    Cómo funciona el sistema de empleo temporario en frigoríficos

    El esquema de contratación mediante agencias laborales es frecuente dentro de la industria frigorífica, ya que permite a las empresas ajustar la cantidad de personal según el volumen de faena.

    En el caso de ArreBeef, trabajadores indicaron que esta modalidad se repite desde hace años. Durante los momentos de mayor producción se incorporan operarios temporarios, mientras que cuando la actividad disminuye se suspenden las convocatorias.

    De acuerdo con testimonios de empleados, estas interrupciones suelen extenderse entre uno y dos meses, período en el cual los operarios deben buscar trabajos alternativos para sostener sus ingresos.

    Factores económicos que impactan en la actividad frigorífica

    Fuentes del sector señalaron que la baja de actividad responde, en parte, a la menor disponibilidad de hacienda para faena en esta época del año. A esto se suman factores económicos que afectan a la industria.

    Entre ellos mencionan el elevado precio del ganado en pie y un tipo de cambio considerado poco competitivo para las exportaciones, lo que reduce los márgenes de rentabilidad de las empresas frigoríficas.

    En este contexto, algunas plantas del sector en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe comenzaron a ajustar sus niveles de producción. En varios casos estas decisiones derivaron en suspensiones temporarias de personal, reducción de planteles e incluso el cierre de establecimientos.

    Los trabajadores tercerizados también cuestionaron las condiciones laborales bajo este sistema, ya que aseguran percibir salarios inferiores a los empleados contratados directamente por las empresas, a pesar de desempeñar tareas similares dentro de las plantas frigoríficas.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: La Libertad Avanza impulsa en el HCD el programa "Jóvenes Legislando" para estudiantes secundarios

    8M en San Pedro: acto y reclamos al Gobierno por políticas de género

    Ramallo: Tomás Matkovich debutó en el Enduro de Brasil con un triunfo y ganó la general en Itajaí

    Rechazan un reclamo contra la desregulación de la VTV y dejan abierta la vía judicial

    San Pedro participó del Encuentro Nacional de Criadores de Abejas Reinas en General Belgrano

    Polémica en Baradero: fuerte crítica de FEB tras la municipalización del servicio alimentario escolar

    Baradero: el concejal de Hechos, Marcelo Daubian criticó la venta de terrenos municipales

    Comerciantes de Villa Ramallo piden explicaciones al municipio sobre el nuevo Código Tributario municipal

    San Pedro: Reabrieron el paso a nivel de Ruta 191 y Mitre tras tres meses de obras

    Ramallo organiza actividades culturales durante marzo por el Día Internacional de la Mujer

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Organizaciones feministas, sociales y políticas de San Pedro se reunieron en Plaza Belgrano para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en una jornada que incluyó la lectura de un documento con fuertes críticas al Gobierno nacional por el rumbo de las políticas de género.

    8M en San Pedro: acto y reclamos al Gobierno por políticas de género

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Este año comenzó a regir el nuevo esquema del Impuesto Automotor 2026,

    Atención: Arba recuerda que este martes vence el Impuesto Automotor y se puede pagar con descuento
    Santiago Passaglia, destacó el impacto que genera Expoagro en la ciudad y remarcó el movimiento económico que produce la megamuestra agroindustrial en distintos sectores locales.

    San Nicolás: Santiago Passaglia destacó el impacto económico de Expoagro y el movimiento que hay en la ciudad

    Con su inconfundible bicicleta y sus cascos temáticos creados por él mismo, el Colo Orlando se convirtió con los años en uno de los personajes más queridos y reconocibles de Pergamino.
    Pergamino

    Homenaje al Colo Orlando en el Centro de Jubilados y Pensionados Centenario

    Un foro reciente de proyección turística reveló el interés identitario de los zarateños por el 2×4. El viernes 20 será una noche “netamente de tango” con el Negro Falótico y el cierre estelar de Adriana Varela.

    Zárate celebrará su 172° aniversario con tango, chamamé y música popular en tres jornadas

    El bloque de concejales de Alianza La Libertad Avanza, conformado por Melina Panatteri y Joaquín F. A. González, elevó un proyecto de ordenanza al Honorable Concejo Deliberante (HCD) de San Pedro para la implementación del programa Jóvenes Legislando. 

    San Pedro: La Libertad Avanza impulsa en el HCD el programa "Jóvenes Legislando" para estudiantes secundarios