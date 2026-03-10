Pergamino: Unirán Yrigoyen y Ugarte a través de una traza vehicular, con senda peatonal y bicisenda

La Municipalidad de Pergamino anunció la puesta en marcha de una nueva etapa del Paseo Belgrano, un proyecto urbano que apunta a mejorar la circulación, la accesibilidad y la integración de distintos sectores de la ciudad. La iniciativa contempla la construcción de una nueva calle que unirá la avenida Hipólito Yrigoyen con Marcelino Ugarte, generando una conexión estratégica para el tránsito y la movilidad en ese sector.

De acuerdo a lo informado, la obra habilitará una traza vehicular de una sola mano que permitirá ordenar la circulación y optimizar el desplazamiento de los automovilistas. El proyecto también prevé la incorporación de infraestructura destinada a la movilidad sustentable y a los peatones, con la construcción de una senda peatonal en uno de los laterales y una bicisenda en el otro, promoviendo así una convivencia más segura entre los distintos medios de transporte.

Con esta intervención, el Municipio busca consolidar un corredor urbano que vincule la zona del Parque Belgrano con el Viaducto Virgen de Itatí , dos puntos clave dentro del entramado vial de Pergamino. La nueva traza permitirá contar con una conexión directa, rápida y segura entre ambos sectores, lo que contribuirá a descomprimir otras arterias y a mejorar la circulación general.

Otro de los aspectos destacados del proyecto es la iluminación prevista para todo el recorrido. Según se indicó, la nueva calle contará con un sistema de alumbrado que garantizará mayor visibilidad y seguridad durante la noche, tanto para conductores como para ciclistas y peatones que utilicen el paseo.

Una obra vital para Pergamino

Desde el Municipio remarcaron que esta obra forma parte de una planificación urbana orientada a fortalecer la conectividad dentro de la ciudad y a generar espacios públicos más accesibles e integrados. En ese sentido, el Paseo Belgrano se proyecta como un corredor que no solo facilitará la circulación vehicular, sino que también ofrecerá condiciones adecuadas para quienes se movilizan a pie o en bicicleta.

La concreción de esta nueva etapa permitirá, además, potenciar el uso recreativo y deportivo del área del Parque Belgrano, sumando infraestructura que acompañe el crecimiento de ese sector de la ciudad y mejore la calidad de vida de los vecinos.

Seguridad vial y más servicios

De esta manera, Pergamino continúa avanzando con obras de infraestructura urbana que buscan acompañar el desarrollo de la ciudad, mejorar la seguridad vial y brindar soluciones concretas en materia de movilidad y conectividad para los distintos barrios.