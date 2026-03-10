Motos, una tendencia que crece: Las mujeres argentinas conquistan las dos ruedas

En el marco del mes de la celebración del Día Internacional de la Mujer , un análisis sobre el creciente protagonismo femenino en el mundo de las dos ruedas en Argentina , revela un fenómeno que combina autonomía, practicidad y un fuerte compromiso con la seguridad vial.

El rugido de los motores ya no es un sonido exclusivamente masculino. En los últimos 15 años, la presencia femenina al volante ha experimentado un crecimiento exponencial, y el mundo de las motos no es la excepción. Lejos de ser una moda pasajera, se trata de una tendencia que se consolida.

Los números hablan por sí solos. Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el porcentaje de licencias de conducir particulares en manos de mujeres pasó de un 24% en 2009 a un 34,6% en 2024, lo que se traduce en casi cinco millones de conductoras en todo el país. Este avance se refleja con fuerza en el segmento de las motocicletas, donde las mujeres ya representan el 27,3% del total de licencias vigentes.

Un informe de 2018 ya anticipaba este fenómeno, señalando que más de 1,7 millones de mujeres conducían motos en Argentina. Hoy, esa cifra no ha hecho más que crecer, impulsada por una nueva generación que ve en la moto una herramienta de empoderamiento.

Motos, la elección

¿Quiénes son estas mujeres que eligen las dos ruedas para moverse por la ciudad? Un análisis demográfico en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires nos da una pista clara: son jóvenes, urbanas y prácticas. El 62% de ellas tiene entre 20 y 39 años, y el 61% opta por motos de baja cilindrada (menos de 125 cc.), más económicas y ágiles para el tránsito urbano.

La elección no es casual. La moto se presenta como una solución de movilidad que combina un bajo costo de mantenimiento, practicidad para sortear el tráfico y, sobre todo, una invaluable sensación de autonomía. Sin embargo, el camino no siempre es fácil. Barreras como el miedo a conducir o los mandatos familiares, entre otros, todavía limitan el acceso de muchas mujeres al mundo de las dos ruedas.

¿Por qué las eligen?

Desde la Comisión de Seguridad Vial de la Cámara de Fabricante de Motovehículos (CAFAM) se identifican tendencias claras que muestran el uso de motos por parte de las mujeres argentinas. La mayoría las elige por:

Transporte rápido y económico.

No pagan estacionamiento.

Evitan congestionamientos.

Bajo consumo de combustible (3 litros cada 100 km.).

Fáciles de estacionar.

Fáciles de mantener.

Fáciles de manejar.

Diseño moderno y atractivo.

Autonomía e independencia.

Alternativa accesible.

¿Cuáles prefieren?

Y según los tipos de motos, las más usadas por mujeres en Argentina son:

Scooters.

Motos de diseño vintage.

Motos pequeñas de baja cilindrada (menos de 125 cc.).

Motos preferentemente de 110 cc.

Las estadísticas de la ANSV demuestran que las mujeres al mando de una moto son mÁs prudentes y respetuosas de las normas de tránsito. Y los datos son contundentes: el 93,5% de las motociclistas usa casco, solo un 7% excede los límites de velocidad (frente al 16% de los hombres) y apenas un 8,5% da positivo en controles de alcoholemia (en comparación con el 21,8% de los conductores masculinos).

La imagen de una mujer sobre su moto se convierte en un poderoso símbolo de los tiempos que corren. Un símbolo de independencia, de responsabilidad y de la conquista de nuevos espacios.