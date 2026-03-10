jueves 12 de marzo de 2026
    • Gestiones con Vialidad bonaerense por el camino a Vuelta de Obligado, bacheo urbano y obras en la Ruta 191

    Funcionarios municipales se reunieron con autoridades de Vialidad Provincial para avanzar en reparaciones viales, entre ellos el camino a Vuelta de Obligado.

    10 de marzo de 2026 - 16:05
    Los secretarios de Desarrollo Económico Luciano Arias, y de Servicios Públicos Adrián Devito, junto al subdelegado de Vuelta de Obligado Juan Cruz Gajate, se reunieron este lunes con el administrador de la dirección de Vialidad provincial Roberto Caggiano, Maia Daer y Nicolás Pereyra.

    Los secretarios de Desarrollo Económico Luciano Arias, y de Servicios Públicos Adrián Devito, junto al subdelegado de Vuelta de Obligado Juan Cruz Gajate, se reunieron este lunes con el administrador de la dirección de Vialidad provincial Roberto Caggiano, Maia Daer y Nicolás Pereyra.

    San Pedro Municipio

    Funcionarios del Municipio mantuvieron una reunión de trabajo con autoridades de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires para coordinar reparaciones urgentes y avanzar en distintas obras de infraestructura vial en la ciudad de San Pedro y en Vuelta de Obligado, con foco en la transitabilidad urbana y la conectividad regional.

    Reunión entre el Municipio y Vialidad Provincial

    El encuentro se realizó este lunes y contó con la participación de los secretarios de Desarrollo Económico, Luciano Arias, y de Servicios Públicos, Adrián Devito, junto al subdelegado de Vuelta de Obligado, Juan Cruz Gajate.

    Por parte de la Dirección de Vialidad bonaerense estuvieron presentes el administrador del organismo, Roberto Caggiano, acompañado por Maia Daer y Nicolás Pereyra, con quienes se analizó la situación de distintos frentes de obra en el distrito.

    Durante la reunión se plantearon prioridades vinculadas a la mejora de la infraestructura vial y la necesidad de avanzar con intervenciones que impacten directamente en la seguridad y la circulación de los vecinos.

    Pedido de materiales para el plan de bacheo urbano

    Uno de los puntos centrales del encuentro fue la gestión para la obtención de materiales destinados al plan de bacheo de calles urbanas.

    Desde el Municipio remarcaron que mejorar el estado de las calzadas es una de las demandas más frecuentes de los vecinos, por lo que se busca reforzar las tareas de mantenimiento para optimizar la transitabilidad en distintos barrios de la ciudad.

    En ese marco, se analizaron alternativas de colaboración con la Provincia para sostener un esquema de reparaciones que permita dar respuestas más rápidas a los deterioros de la red vial.

    Obras y reparaciones en la Ruta 191 y el camino a Vuelta de Obligado

    Otro de los temas abordados fue la situación del puente ubicado en el camino a Vuelta de Obligado. Las autoridades locales solicitaron avanzar con mayor celeridad en las tareas de reparación técnica de esta estructura, considerada estratégica para la conectividad del paraje histórico y el movimiento turístico de la zona.

    Además, durante la mesa de trabajo se repasó el estado de las obras que la Provincia ejecuta actualmente en las rutas 1001 y 191.

    Ambas partes coincidieron en la importancia de garantizar la continuidad de estos proyectos, considerados clave para mejorar la seguridad vial y facilitar el transporte de la producción regional en el norte de la provincia de Buenos Aires.

