Banco Macro refuerza su apuesta al campo en Expoagro con nuevas herramientas de financiamiento

El stand de Banco Macro en Expoagro 2026 desde donde se anunciaron importantes líneas para el sector agropecuario.

Banco Macro participa de la vigésima edición de Expoagro , la mayor muestra agroindustrial a cielo abierto de la región, con una propuesta enfocada en el financiamiento productivo y en herramientas digitales destinadas a acompañar el crecimiento del sector agropecuario.

Hasta este viernes, en el predio del autódromo de la ciudad de San Nicolás, la entidad cuenta con un amplio stand donde productores y empresas del sector pueden recibir asesoramiento personalizado por parte de oficiales de negocio especializados en la actividad agropecuaria.

Expoagro reúne este año a más de 700 expositores que presentan las últimas innovaciones en maquinaria agrícola, insumos, servicios y soluciones financieras, consolidándose como uno de los principales espacios de encuentro para toda la cadena agroindustrial.

En ese contexto, Banco Macro busca reforzar su presencia en el sector y ofrecer herramientas que faciliten el acceso al crédito y acompañen las necesidades del productor en cada etapa del ciclo productivo.

En diálogo con LA OPINIÓN, Federico Taffarel, gerente de Banca Agro de Banco Macro, destacó la importancia estratégica de la exposición. “Expoagro es un punto de encuentro clave para el sector y para nosotros es fundamental estar cerca del productor, escuchar sus necesidades y ofrecer soluciones concretas que acompañen su actividad”, señaló.

El ejecutivo remarcó además que uno de los ejes centrales de la propuesta del banco es la digitalización de los servicios financieros. “Nuestro objetivo es que el productor pueda acceder al financiamiento de manera rápida y simple. Hoy muchas operaciones pueden iniciarse desde el celular o desde la computadora, reduciendo tiempos y facilitando decisiones de inversión”, explicó.

Entre las herramientas presentadas en la muestra se destaca Crédito Simple Agro, una solución 100% digital que permite a los productores obtener una calificación crediticia en pocos pasos y gestionar líneas de financiamiento de manera ágil, sin necesidad de concurrir a una sucursal.

A través de esta herramienta, los productores pueden acceder rápidamente a créditos destinados tanto a la compra de maquinaria agrícola como al financiamiento de capital de trabajo.

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Federico Taffarel, gerente Banco Agro de Banco Macro.

Red agro

Otra de las propuestas que la entidad presenta en Expoagro es Red Agro, una solución digital que permite a los proveedores de insumos financiar al productor con plazos acordes al ciclo productivo y cobrar de contado, mediante un proceso simple que se gestiona desde la aplicación Empresas de Banco Macro.

Esta plataforma ofrece condiciones especiales de financiación, tanto en pesos como en dólares, para que los productores puedan adquirir insumos en más de 210 empresas del sector distribuidas en todo el país.

Además, Red Agro permite que fabricantes y concesionarios de maquinaria agrícola puedan iniciar de manera digital el proceso de otorgamiento de préstamos prendarios, incluyendo simulaciones de financiación que ayudan al productor a analizar distintas alternativas antes de concretar la renovación de su equipamiento.

Una de las características destacadas del sistema es que estas herramientas están disponibles no solo para clientes del banco, sino también para productores y empresas que aún no forman parte de la entidad, ampliando así el acceso a opciones de crédito competitivas.

En paralelo, las empresas comercializadoras de insumos pueden gestionar de forma online créditos para sus clientes, ofreciendo distintos plazos de pago y cobrando de contado.

El productor, por su parte, puede acceder a financiamiento para la compra de semillas, fertilizantes, herbicidas, implementos, repuestos de maquinaria, tecnología o hacienda, con plazos que se adaptan al ciclo productivo y a la generación de ingresos del establecimiento.

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Macro Agro

Dentro de su propuesta para el agro, Banco Macro también ofrece servicios de corretaje de granos a través de Macro Agro, brindando asesoramiento a toda la cadena de comercialización con el objetivo de optimizar los resultados del negocio agrícola.

Los productores cuentan además con Campo Simple, una plataforma digital exclusiva para clientes de la entidad que permite comprar insumos agropecuarios con precios competitivos de contado y con financiación, sumado al acompañamiento de especialistas del sector.

En materia de financiamiento productivo, el banco amplía su oferta con préstamos prendarios en pesos y dólares para la adquisición de maquinaria agrícola y utilitarios, con plazos de hasta 60 meses.

A esto se suman líneas de crédito para capital de trabajo y acuerdos comerciales con más de 200 proveedores del sector, consignatarias de hacienda y alrededor de 300 fabricantes y concesionarios de maquinaria agrícola.

Como parte de su estrategia de digitalización, Banco Macro también permite que las empresas puedan iniciar su proceso de vinculación con la entidad de manera completamente online, desde la web institucional, en un trámite simple y rápido.

La cuenta para empresas se encuentra bonificada durante los primeros 12 meses e incluye atención exclusiva de un oficial de Banca Empresas, además de acceso a financiamiento a medida y distintos beneficios operativos.

Para la gestión financiera de los productores, el banco también ofrece Macro Securities, una plataforma que brinda acceso a un amplio portafolio de productos para administrar la liquidez de manera simple y eficiente.

Las bicicletas de Banco Macro

La presencia de Banco Macro en Expoagro también incluye una propuesta sustentable: las bicicletas de Macro, disponibles para que los asistentes recorran el predio de la exposición. Se trata del mismo sistema de bicicletas públicas utilizado en la Ciudad de Buenos Aires, patrocinado por la entidad financiera.

Con esta iniciativa, el banco busca promover una experiencia de movilidad sustentable dentro de la muestra y reforzar su compromiso con el desarrollo de soluciones que impacten positivamente en la comunidad.

Actualmente, Banco Macro es el banco privado con la mayor red de sucursales del país. Cuenta con 8.785 colaboradores, 2.067 cajeros automáticos, 981 terminales de autoservicio y 558 puntos de atención distribuidos en todo el territorio nacional.

Su presencia en los principales corredores productivos y economías regionales incluye equipos especializados en banca agro, con el objetivo de ofrecer soluciones financieras adaptadas a las necesidades del sector.