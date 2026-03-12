viernes 13 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro presentó en Expoagro la 8ª Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo

    El intendente Cecilio Salazar anunció en Expoagro 2026 la nueva edición de la Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo, que se realizará en San Pedro.

    12 de marzo de 2026 - 09:39
    En el marco de Expoagro 2026, el intendente Cecilio Salazar presentó la 8ª edición de la Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo, que se realizará los 25 y 26 de julio en la ciudad de San Pedro.

    En el marco de Expoagro 2026, el intendente Cecilio Salazar presentó la 8ª edición de la Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo, que se realizará los 25 y 26 de julio en la ciudad de San Pedro.

    cronicasanpedro.com

    En el marco de Expoagro 2026, el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, presentó oficialmente la 8ª edición de la Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo, uno de los eventos productivos y culturales más representativos del distrito, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de julio.

    Lee además
    La Liga Deportiva Sampedrina renovó su Comisión Directiva para el periodo 2026-2028, con Pablo Vigne como presidente y Laura Monfasani en la vicepresidencia.

    San Pedro: La LDS inicia una nueva etapa con Pablo Vigne como presidente
    El Concejo Deliberante de San Pedro llevó a cabo la primera sesión ordinaria del año, una jornada que incluyó extensos debates y chicanas entre los ediles de los diferentes bloques.

    San Pedro: Cruces y fuertes debates en la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante

    Expoagro, escenario para promocionar la producción de San Pedro

    La presentación se realizó en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, donde se desarrolla Expoagro del 10 al 13 de marzo. En ese contexto, el Municipio de San Pedro participa con un espacio propio dentro del stand del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.

    Durante la actividad, el jefe comunal estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, además de funcionarios del gabinete municipal y autoridades provinciales que recorrieron el sector institucional de la muestra.

    En este espacio, San Pedro exhibió distintos productos representativos de su producción regional, reforzando su posicionamiento como uno de los principales referentes de la fruticultura en la provincia.

    La importancia de la naranja de ombligo para la economía local

    Al presentar la nueva edición de la fiesta, Salazar destacó el valor histórico, productivo y social que tiene la naranja de ombligo para San Pedro, una fruta que durante décadas fue símbolo del desarrollo frutícola de la región.

    El intendente remarcó que, pese a las dificultades que atravesó el sector y a la reducción de la superficie productiva registrada en las últimas décadas, la actividad continúa siendo una fuente clave de trabajo para productores y trabajadores vinculados a la cadena frutícola.

    En ese sentido, sostuvo que el distrito sigue siendo el principal núcleo de la fruticultura bonaerense y que es fundamental continuar acompañando al sector para sostener su desarrollo y preservar una actividad profundamente ligada a la identidad local.

    Acompañamiento provincial y promoción de la identidad sampedrina

    La presentación también contó con la participación de autoridades provinciales, entre ellas la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain, quienes reafirmaron el acompañamiento del Gobierno bonaerense al sector frutícola y a las fiestas populares que promueven el arraigo y la identidad de las comunidades.

    En ese marco, el ministro Javier Rodríguez señaló que la provincia de Buenos Aires tiene en San Pedro el corazón de su tradición frutícola, y ratificó la continuidad de herramientas de apoyo destinadas a fortalecer la actividad productiva.

    Durante la recorrida por la megamuestra, Salazar además mantuvo reuniones con el ministro de Economía de la Provincia, Pablo López, y con funcionarios vinculados al área productiva, con el objetivo de avanzar en gestiones orientadas al desarrollo del distrito.

    Como cierre de la actividad, se realizó una elaboración en vivo de la tradicional ensaimada sampedrina a cargo de Ensaimadas Nancy, con degustación para el público presente, una propuesta que permitió sumar identidad local a una de las exposiciones agroindustriales más importantes del país.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: La LDS inicia una nueva etapa con Pablo Vigne como presidente

    San Pedro: Cruces y fuertes debates en la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante

    San Pedro: Charla abierta sobre salud mental y prevención del suicidio

    San Pedro: El mercado inmobiliario suma incentivos con las nuevas reformas tributarias

    Tránsito municipal intensifica controles en San Pedro: 10 motos retenidas y un auto removido

    San Pedro: Cecilio Salazar recorrió las obras finales del Hotel Azahar junto a Víctor Fera

    Rivas cuestiona proyecto de La Libertad Avanza en San Pedro: "Quieren crear algo que ya existe"

    San Pedro: La Libertad Avanza impulsa en el HCD el programa "Jóvenes Legislando" para estudiantes secundarios

    8M en San Pedro: acto y reclamos al Gobierno por políticas de género

    San Pedro participó del Encuentro Nacional de Criadores de Abejas Reinas en General Belgrano

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La Liga Deportiva Sampedrina renovó su Comisión Directiva para el periodo 2026-2028, con Pablo Vigne como presidente y Laura Monfasani en la vicepresidencia.

    San Pedro: La LDS inicia una nueva etapa con Pablo Vigne como presidente

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La presidenta del Concejo Deliberante de Ramallo, Isarra, remarcó la importancia de mantener un contacto directo con los vecinos del distrito y valoró las reuniones que se realizan en distintos barrios como una herramienta clave para conocer las problemáticas de cada sector y avanzar en soluciones concretas.

    Ramallo: Isarra destacó el contacto directo con vecinos y defendió las reuniones barriales
    La Municipalidad de Pergamino avanza con tareas de limpieza y mantenimiento de canales en el barrio Jorge Newbery y el arroyo Chu Chu, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos.

    Limpieza de canales para mejorar el drenaje en barrio Jorge Newbery

    El incendio del camión provocó la destrucción total del vehículo y la pérdida de la carga.

    Se incendió totalmente un camión que trasladaba pantalones de jeans de Pergamino a Rosario

    El Director Institucional, Pablo Cattoni, manifestó: ”Para nosotros siempre es una alegría y un orgullo poder estar aquí presentes, no solo por la importancia de nuestros clientes que tienen aquí sus stands y que vienen asiduamente a la muestra, sino también porque somos de corazón nicoleño, y queremos estar presentes en uno de los eventos más importantes que tiene la ciudad”.

    San Nicolás: Cattoni destacó el avance de SIDERSA + y afirmó que la planta será la más moderna del mundo

    En Pergamino descubrieron el lugar en el que se ocultaba un sujeto que era buscado por la Justicia de Chascomús desde hace diez años.

    Cayó en Pergamino un chacal buscado por Interpol desde hacía diez años