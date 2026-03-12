San Pedro presentó en Expoagro la 8ª Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo

En el marco de Expoagro 2026, el intendente Cecilio Salazar presentó la 8ª edición de la Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo, que se realizará los 25 y 26 de julio en la ciudad de San Pedro.

En el marco de Expoagro 2026, el intendente de San Pedro , Cecilio Salazar , presentó oficialmente la 8ª edición de la Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo, uno de los eventos productivos y culturales más representativos del distrito, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de julio.

La presentación se realizó en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, donde se desarrolla Expoagro del 10 al 13 de marzo. En ese contexto, el Municipio de San Pedro participa con un espacio propio dentro del stand del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.

Durante la actividad, el jefe comunal estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, además de funcionarios del gabinete municipal y autoridades provinciales que recorrieron el sector institucional de la muestra.

En este espacio, San Pedro exhibió distintos productos representativos de su producción regional, reforzando su posicionamiento como uno de los principales referentes de la fruticultura en la provincia.

La importancia de la naranja de ombligo para la economía local

Al presentar la nueva edición de la fiesta, Salazar destacó el valor histórico, productivo y social que tiene la naranja de ombligo para San Pedro, una fruta que durante décadas fue símbolo del desarrollo frutícola de la región.

El intendente remarcó que, pese a las dificultades que atravesó el sector y a la reducción de la superficie productiva registrada en las últimas décadas, la actividad continúa siendo una fuente clave de trabajo para productores y trabajadores vinculados a la cadena frutícola.

En ese sentido, sostuvo que el distrito sigue siendo el principal núcleo de la fruticultura bonaerense y que es fundamental continuar acompañando al sector para sostener su desarrollo y preservar una actividad profundamente ligada a la identidad local.

Acompañamiento provincial y promoción de la identidad sampedrina

La presentación también contó con la participación de autoridades provinciales, entre ellas la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain, quienes reafirmaron el acompañamiento del Gobierno bonaerense al sector frutícola y a las fiestas populares que promueven el arraigo y la identidad de las comunidades.

En ese marco, el ministro Javier Rodríguez señaló que la provincia de Buenos Aires tiene en San Pedro el corazón de su tradición frutícola, y ratificó la continuidad de herramientas de apoyo destinadas a fortalecer la actividad productiva.

Durante la recorrida por la megamuestra, Salazar además mantuvo reuniones con el ministro de Economía de la Provincia, Pablo López, y con funcionarios vinculados al área productiva, con el objetivo de avanzar en gestiones orientadas al desarrollo del distrito.

Como cierre de la actividad, se realizó una elaboración en vivo de la tradicional ensaimada sampedrina a cargo de Ensaimadas Nancy, con degustación para el público presente, una propuesta que permitió sumar identidad local a una de las exposiciones agroindustriales más importantes del país.