Caminos rurales el Municipio de Zárate y la Sociedad Rural priorizan obras en la ciudad

El concejal de La Libertad Avanza Eduardo Finkel, integrante del Consorcio de Caminería Rural que conforman los departamentos Ejecutivo, Deliberativo y la Rural Regional, destacó la constructiva posición del organismo tripartito en la planificación y aprobación de una incipiente y bien convivida agenda territorial encargada de dar solución a entre 200 y 300 kilómetros de tierra y ripio expandidos por el distrito.

La mejora de los caminos rurales se consolidó como una de las principales prioridades en el partido de Zárate . A través del Consorcio de Caminería Rural, integrado por el Municipio , el Concejo Deliberante y la Sociedad Rural, se avanza en la planificación de obras destinadas a mejorar la transitabilidad en distintas zonas productivas.

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El concejal de La Libertad Avanza, Eduardo Finkel, integrante del Consorcio de Caminería Rural, destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Ejecutivo municipal, el Concejo Deliberante y el sector agropecuario para organizar una agenda territorial que permita avanzar en soluciones concretas.

Según explicó el edil, el objetivo es intervenir entre 200 y 300 kilómetros de caminos de tierra y ripio distribuidos en distintas áreas del distrito. El esquema de trabajo busca atender sectores que presentan mayores dificultades para el tránsito de vecinos y para el traslado de la producción rural.

Finkel recordó que esta herramienta institucional ya estaba en funcionamiento durante la gestión municipal anterior y permitió visibilizar problemas estructurales en la red vial rural. “Había muchos caminos arruinados y un desorden de gestión que incluso generó situaciones de emergencia para evacuar vecinos o sacar la producción”, señaló.

Obras prioritarias y financiamiento para la caminería rural

En ese contexto, el concejal explicó que se estableció un plan de prioridades financiado con la recaudación de una tasa municipal destinada a la mejora de los caminos rurales, la cual se incrementó durante el último año.

Entre las intervenciones más importantes se encuentran los proyectos troncales de los caminos conocidos como Siete Vueltas, el camino 38 y el del kilómetro 103 en Lima, donde se prevén trabajos estructurales de mayor profundidad.

Finkel sostuvo que se trata de obras complejas, pero necesarias para garantizar la durabilidad de las mejoras. “Son trabajos estructurales y profundos, que cuestan y requieren inversión, pero se hacen bien para que duren”, afirmó.

Además, destacó la participación del intendente Marcelo Matzkin en el seguimiento de estas iniciativas, especialmente en las zonas rurales del distrito. “Lo veo muy involucrado en lo que pasa en el Zárate que no es urbano, donde está gran parte del territorio”, remarcó.

Reunión con la Sociedad Rural y nuevos acuerdos de trabajo

En paralelo, autoridades de la Sociedad Rural de Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate mantuvieron una reunión con el intendente Matzkin y funcionarios municipales para analizar el avance de las obras y otras problemáticas vinculadas al sector rural.

Del encuentro participaron también el jefe de Gabinete Juan Novelli y el secretario de Economía Cristian Mazzola, quienes dialogaron con representantes ruralistas sobre el flujo de fondos destinados a la caminería, la detección de residuos y vehículos incendiados en banquinas o cunetas de zonas alejadas.

Durante la reunión, los productores solicitaron además mayores controles de tránsito en caminos de tierra durante los días de lluvia, con el objetivo de evitar daños en las trazas rurales.

Entre los acuerdos preliminares también se planteó la creación de un espacio de enlace en la sede local de la Sociedad Rural para canalizar consultas sobre tasas y otros temas vinculados al sector.

Asimismo, se analizó la posibilidad de firmar un convenio con la entidad ruralista para agilizar las reparaciones de los móviles del Comando de Prevención Rural, de modo de garantizar la operatividad de la Patrulla Rural en todo el distrito.