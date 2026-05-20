Aumentan las intoxicaciones con monóxido de carbono en Provincia y Pergamino refuerza los cuidados

Las intoxicaciones por monóxido de carbono (CO) aumentaron en las últimas semanas y se registraron 133 nuevos casos en todo el país, mientras que, en lo que va del año, el total de eventos notificados asciende a 263 casos, con un índice epidémico acumulado de 2,2.

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Provincia de Buenos Aires y otras zonas Así lo indicó un informe brindado por el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) 2.0 en el que se señaló además que, en comparación con el mismo período de los cinco años previos, se observa un incremento en la notificación producido a expensas de las regiones Centro y Cuyo, principalmente en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Mendoza, ya que, estas jurisdicciones superaron entre 4 y 8 veces el valor esperado para este periodo del año.

En tanto, el aumento sostenido en las notificaciones se observa desde 2021, año en el que a la semana epidemiológica (SE) 17 se habían notificado 67 casos por intoxicación de CO, mientras que la región Centro-Sur y algunas jurisdicciones de Cuyo (Mendoza) y NOA (Salta) son las que registran los mayores aumentos del período.

El peligro del monóxido de carbono Por su lado, en el Noreste de Argentina (NEA), la falta de datos suficientes dificulta el análisis y estas diferencias regionales muestran la importancia de adaptar las estrategias de vigilancia y prevención según el contexto local, según el citado informe publicado en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN).

Además, se indicó que las mejoras introducidas en el sistema de vigilancia permitieron ampliar la cobertura y elevar la calidad de la información registrada, mientras que, para prevenir nuevas intoxicaciones, es clave mantener una ventilación adecuada en los ambientes, controlar periódicamente el estado de los artefactos y asegurarse de que estén bien instalados y funcionen correctamente. Estas medidas simples, combinadas con una vigilancia activa y una comunicación clara hacia la población, pueden reducir significativamente el riesgo, especialmente en los meses de mayor uso de calefacción.

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