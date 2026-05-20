miércoles 20 de mayo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Aumentan las intoxicaciones con monóxido de carbono en Provincia y Pergamino refuerza los cuidados

    En lo que va del año, el total de eventos notificados en todo el país asciende a 263 casos por monóxido de carbono, gran parte de los mismos en Provincia.

    20 de mayo de 2026 - 14:44
    En Provincia de Buenos Aires los casos van en aumento

    Las intoxicaciones por monóxido de carbono (CO) aumentaron en las últimas semanas y se registraron 133 nuevos casos en todo el país, mientras que, en lo que va del año, el total de eventos notificados asciende a 263 casos, con un índice epidémico acumulado de 2,2.

    Lee además
    No utilizar hornallas, hornos o braseros para calefaccionar ambientes cerrados sin ventilación cruzada. Las estufas sin salida al exterior representan otro factor de riesgo importante.
    Salud y bienestar

    Frío y calefacción: cómo prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono

    Provincia de Buenos Aires y otras zonas

    Así lo indicó un informe brindado por el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) 2.0 en el que se señaló además que, en comparación con el mismo período de los cinco años previos, se observa un incremento en la notificación producido a expensas de las regiones Centro y Cuyo, principalmente en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Mendoza, ya que, estas jurisdicciones superaron entre 4 y 8 veces el valor esperado para este periodo del año.

    En tanto, el aumento sostenido en las notificaciones se observa desde 2021, año en el que a la semana epidemiológica (SE) 17 se habían notificado 67 casos por intoxicación de CO, mientras que la región Centro-Sur y algunas jurisdicciones de Cuyo (Mendoza) y NOA (Salta) son las que registran los mayores aumentos del período.

    El peligro del monóxido de carbono

    Por su lado, en el Noreste de Argentina (NEA), la falta de datos suficientes dificulta el análisis y estas diferencias regionales muestran la importancia de adaptar las estrategias de vigilancia y prevención según el contexto local, según el citado informe publicado en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN).

    Además, se indicó que las mejoras introducidas en el sistema de vigilancia permitieron ampliar la cobertura y elevar la calidad de la información registrada, mientras que, para prevenir nuevas intoxicaciones, es clave mantener una ventilación adecuada en los ambientes, controlar periódicamente el estado de los artefactos y asegurarse de que estén bien instalados y funcionen correctamente.

    Estas medidas simples, combinadas con una vigilancia activa y una comunicación clara hacia la población, pueden reducir significativamente el riesgo, especialmente en los meses de mayor uso de calefacción.

    Temas
    Seguí leyendo

    Frío y calefacción: cómo prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Ley de Zona Fría: El nuevo régimen generaría en Pergamino aumentos importantes en la boleta de gas

    Ley de Zona Fría: El nuevo régimen generaría en Pergamino aumentos importantes en la boleta de gas
    Aumentan las intoxicaciones con monóxido de carbono en Provincia y Pergamino refuerza los cuidados

    Aumentan las intoxicaciones con monóxido de carbono en Provincia y Pergamino refuerza los cuidados

    Más de 350 estudiantes secundarios participaron en Ramallo del proyecto “Coordenadas”, una iniciativa destinada a acompañar a los jóvenes del último año en la construcción de su futuro académico y laboral.

    Jóvenes de Ramallo participaron en talleres de orientación vocacional para definir su futuro

    El Mercado Patrio se desarrollará en el Galpón de la Juventud de Pergamino.

    Sabores patrios, música y tradición: Pergamino celebrará el 25 de Mayo con un gran Mercado Patrio

    La Catedral de San Nicolás puso en marcha una nueva campaña solidaria destinada a ayudar a personas que atraviesan el invierno en situación de vulnerabilidad.

    San Nicolás: Casa de Encuentro asiste a más de 400 chicos y fortalece su trabajo social en la zona sur