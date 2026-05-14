De San Pedro a Brasil: El buque Lolita cargará 33 mil toneladas de trigo y partirá desde el puerto

El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro informó que arribará en las próximas horas el buque Lolita a la terminal local.

El puerto de San Pedro se prepara para una nueva operación de comercio exterior con la llegada del buque Lolita, una embarcación de gran porte que cargará 33.000 toneladas de trigo en el muelle Elevador. Tras completar las tareas de estiba, el navío partirá rumbo a Brasil, consolidando el rol estratégico de la terminal portuaria en la exportación de cereales.

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El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro confirmó que en las próximas horas arribará a la terminal local el buque Lolita, de bandera de Liberia y procedente de Nigeria. La embarcación fue programada para realizar una importante operación de carga en el muelle Elevador, uno de los sectores clave del puerto para la salida de productos agroindustriales.

El navío posee una eslora de 182,94 metros, lo que lo convierte en una de las embarcaciones de gran tamaño que operan regularmente en el puerto sampedrino. Su presencia representa un nuevo movimiento significativo dentro de la actividad comercial que sostiene la terminal durante todo el año.

Según lo informado por las autoridades portuarias, el Lolita cargará un total de 33.000 toneladas de trigo argentino, uno de los principales productos exportados desde la región bonaerense hacia distintos mercados internacionales.

Una vez finalizada la estiba, el buque zarpará con destino a Brasil, país que se mantiene como uno de los principales compradores de trigo argentino. Esta operación refleja la importancia del comercio regional y el valor agregado que aporta la infraestructura portuaria de San Pedro al sector agroexportador.

La carga de cereal moviliza además a numerosos actores de la cadena logística, incluyendo transportistas, operarios portuarios, empresas de servicios y organismos de control, generando actividad económica directa e indirecta en la ciudad y la zona.

El puerto de San Pedro fortalece su rol en el comercio exterior

Durante 2026, el puerto de San Pedro ha continuado consolidando su participación en el sistema portuario bonaerense mediante la recepción de buques destinados al transporte de cereales y otros productos agroindustriales.

Cada operación de exportación confirma la relevancia de esta terminal para la producción del norte de la provincia de Buenos Aires, facilitando la salida de mercaderías hacia mercados regionales e internacionales.

La llegada del Lolita y la carga de 33.000 toneladas de trigo constituyen una nueva muestra del dinamismo que mantiene el puerto y de su aporte al desarrollo económico de San Pedro y de toda la región.