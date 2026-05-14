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    • Semana de la Miel: San Pedro realizará una jornada para difundir la apicultura y promover el consumo

    Este sábado, en la feria Mercados Bonaerenses, productores de San Pedro brindarán información, concursos y actividades para destacar el valor de las abejas.

    14 de mayo de 2026 - 09:45
    En el marco de la campaña nacional “Más Miel Todo el Año”, se desarrollará una jornada dedicada a la apicultura este sábado.

    En el marco de la campaña nacional “Más Miel Todo el Año”, se desarrollará una jornada dedicada a la apicultura este sábado.

    Google Ilustrativa

    La ciudad de San Pedro se sumará este sábado a la campaña nacional “Más Miel Todo el Año” con una jornada especial en la feria Mercados Bonaerenses. La propuesta incluirá un stand informativo, concursos y actividades educativas para acercar a los vecinos al mundo de la apicultura y fomentar el consumo de miel en Argentina.

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    La iniciativa se desarrollará sobre calle Hipólito Yrigoyen, entre Mitre y Pellegrini, donde productores de la Cooperativa Apícola Sol Sampedrino instalarán un espacio exclusivo dedicado a la apicultura.

    Alexis Rodríguez, integrante de la entidad, explicó que el objetivo es generar un vínculo directo entre quienes producen miel y los consumidores. Durante toda la mañana, los vecinos podrán realizar consultas, conocer el proceso productivo y participar de propuestas recreativas pensadas para grandes y chicos.

    Entre las actividades previstas habrá concursos y juegos didácticos para aprender sobre la biología de la colmena y el trabajo de las abejas en el ecosistema.

    La importancia de aumentar el consumo de miel en Argentina

    La campaña “Más Miel Todo el Año” busca revertir el bajo consumo interno del producto, que actualmente ronda apenas los 200 gramos por persona al año en el país.

    Los apicultores destacan que la miel es un alimento natural con múltiples usos en la cocina y en la elaboración de productos sustentables. Además, durante la Semana de la Miel se compartirán recetas y consejos para incorporarla en la alimentación diaria.

    En la región también se desarrollarán actividades en jardines de infantes, con colmenas de vidrio para que los niños puedan observar de cerca el comportamiento de las abejas.

    El aporte de las abejas a la producción agrícola y al ambiente

    Más allá de la producción de miel, los especialistas subrayan el rol fundamental de las abejas en la polinización de cultivos y en la preservación del equilibrio ambiental.

    Estudios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) demostraron que la polinización puede incrementar hasta un 27 por ciento la cantidad de granos en cultivos como la soja, generando beneficios concretos para toda la cadena agroproductiva.

    Rodríguez también señaló que los productos de la colmena permiten desarrollar alternativas ecológicas, como telas impregnadas con cera de abeja que reemplazan al film plástico y contribuyen a reducir el impacto ambiental.

    La jornada del sábado buscará, en definitiva, visibilizar la importancia de la apicultura, promover el consumo de miel y destacar el papel esencial que cumplen las abejas para la producción y el ambiente.

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