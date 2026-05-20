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    • Municipales de Ramallo reclamaron reabrir paritarias y exigieron una urgente recomposición salarial

    En Ramallo el sindicato pidió al Ejecutivo una actualización salarial y advirtió que el 60% de los empleados municipales cobra por debajo del índice de indigencia.

    20 de mayo de 2026 - 10:20
    El Sindicato de Trabajadores Municipales de Ramallo (STMR) volvió a reclamar la apertura de la mesa paritaria y pidió una recomposición salarial urgente para los empleados comunales, en medio de un creciente malestar por la pérdida del poder adquisitivo y los bajos ingresos que perciben gran parte de los trabajadores.

    El Sindicato de Trabajadores Municipales de Ramallo (STMR) volvió a reclamar la apertura de la mesa paritaria y pidió una recomposición salarial urgente para los empleados comunales, en medio de un creciente malestar por la pérdida del poder adquisitivo y los bajos ingresos que perciben gran parte de los trabajadores.

    Municipios on line

    El Sindicato de Trabajadores Municipales de Ramallo reiteró su pedido para reabrir la mesa paritaria y reclamó una recomposición salarial urgente. Desde el gremio aseguran que la pérdida del poder adquisitivo se profundizó y que una parte importante de los empleados percibe ingresos que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.

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    El sindicato de Ramallo insiste con la reapertura de paritarias

    El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Ramallo (STMR), Pablo Alcaraz, presentó una nueva nota formal ante el Ejecutivo local con el objetivo de retomar las negociaciones salariales. Según explicó, el pedido surge luego de no haber obtenido respuestas a planteos similares realizados durante el mes de abril.

    El dirigente recordó que en febrero se había acordado mantener reuniones paritarias cada dos meses para analizar la evolución de los salarios y evaluar posibles ajustes. Sin embargo, hasta el momento no hubo una convocatoria oficial por parte del municipio.

    “En febrero se había pactado tener una reunión bimestral. Al no recibir el llamado del Municipio presenté la nota en abril, la cual tampoco tuvo respuesta. Ahora volvimos a insistir para ver si en mayo podemos conseguir algún aumento”, sostuvo Alcaraz.

    El 60% de los municipales cobra por debajo del índice de indigencia

    Desde el STMR afirman que los salarios continúan deteriorándose frente al aumento del costo de vida y que los incrementos otorgados no alcanzan para recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores.

    Según detalló Alcaraz, la pérdida acumulada desde el inicio de la gestión del intendente Mauro Poletti ronda el 20 por ciento, lo que ha generado una situación social cada vez más preocupante entre los empleados comunales.

    “El 60% de los trabajadores municipales estamos cobrando por debajo del índice de indigencia. Esa es la triste realidad que hoy estamos pasando”, expresó el referente sindical, al describir la gravedad del escenario económico que atraviesan muchas familias.

    Reclamo salarial en Ramallo también alcanza a jubilados municipales

    El sindicato remarcó que la difícil situación no solo afecta a los trabajadores en actividad, sino también a los jubilados municipales, cuyos ingresos se encuentran igualmente deteriorados.

    “Se recibe a diario el llamado de compañeros que dicen que el dinero no les alcanza. Necesitamos un aumento que signifique un empujón importante para los compañeros y también para los jubilados, que hoy la están pasando muy mal”, señaló Alcaraz.

    El reclamo también pone en discusión las prioridades de la administración local. Si bien el intendente Mauro Poletti manifestó en reiteradas oportunidades su intención de que los municipales no pierdan frente a la inflación, desde el gremio consideran que ese compromiso aún no se ha reflejado plenamente en los salarios.

    En un contexto económico marcado por la persistencia de la inflación y la caída del poder adquisitivo, el pedido del sindicato suma presión sobre el Ejecutivo municipal, que hasta el momento no confirmó una nueva convocatoria para discutir mejoras salariales.

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