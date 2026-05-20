miércoles 20 de mayo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Jóvenes de Ramallo participaron en talleres de orientación vocacional para definir su futuro

    Cientos de estudiantes de Ramallo del último año del secundario asistieron al programa “Coordenadas”, con actividades sobre estudios superiores y salida laboral.

    20 de mayo de 2026 - 14:27
    Más de 350 estudiantes secundarios participaron en Ramallo del proyecto “Coordenadas”, una iniciativa destinada a acompañar a los jóvenes del último año en la construcción de su futuro académico y laboral.

    Más de 350 estudiantes secundarios participaron en Ramallo del proyecto “Coordenadas”, una iniciativa destinada a acompañar a los jóvenes del último año en la construcción de su futuro académico y laboral.

    Ramallo Ciudad

    Más de 350 alumnos de escuelas secundarias de la ciudad de Ramallo participaron de una nueva edición del proyecto “Coordenadas”, una propuesta orientada a acompañar a los jóvenes del último año en el proceso de elección de su futuro académico y profesional. La actividad reunió a estudiantes de distintas instituciones del distrito en una jornada de formación y reflexión.

    Lee además
    El Sindicato de Trabajadores Municipales de Ramallo (STMR) volvió a reclamar la apertura de la mesa paritaria y pidió una recomposición salarial urgente para los empleados comunales, en medio de un creciente malestar por la pérdida del poder adquisitivo y los bajos ingresos que perciben gran parte de los trabajadores.

    Municipales de Ramallo reclamaron reabrir paritarias y exigieron una urgente recomposición salarial
    El Centro Universitario Municipal de Ramallo formó parte de las actividades del proyecto «Coordenadas», un programa de orientación, formación y vinculación dirigido a estudiantes que cursan el último año de la escuela secundaria.

    El Centro Universitario Municipal de Ramallo acompaña a estudiantes secundarios con el proyecto Coordenadas

    Más de 350 estudiantes participaron del programa Coordenadas en Ramallo

    La iniciativa se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Superior Nº 236 y estuvo dirigida a estudiantes que transitan el último año del nivel secundario, una etapa clave en la que muchos comienzan a definir qué carrera estudiar, si continuar su formación o insertarse en el mundo del trabajo.

    El proyecto “Coordenadas” es impulsado de manera conjunta por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, el Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET) y la Municipalidad de Ramallo.

    La propuesta busca brindar herramientas concretas para que los jóvenes puedan analizar sus intereses, descubrir oportunidades y tomar decisiones con mayor información sobre las distintas alternativas educativas y laborales.

    Talleres de orientación vocacional y capacitación para el empleo

    Durante la jornada se desarrollaron talleres, charlas y actividades participativas vinculadas a la orientación vocacional, la educación superior y la preparación para el ingreso al mercado laboral.

    Los estudiantes recibieron información sobre carreras universitarias y terciarias, así como también sobre oficios y capacitaciones que pueden facilitar su inserción laboral en el corto y mediano plazo.

    Uno de los ejes centrales del encuentro fue el fortalecimiento de habilidades prácticas para la búsqueda de empleo. En ese marco, se abordaron temas como la confección del currículum vitae, la preparación para entrevistas laborales y la importancia de adquirir competencias blandas, como la comunicación y el trabajo en equipo.

    Empresas de la región acompañaron a los jóvenes en la construcción de su futuro

    La inspectora de Educación Secundaria, Lucrecia Maldonado, destacó la amplia convocatoria y valoró el compromiso de los estudiantes, muchos de los cuales participaron incluso fuera de su horario habitual de clases.

    Además, representantes de empresas de la región, entre ellas Loma Negra, formaron parte de la jornada y compartieron experiencias y consejos sobre el perfil que hoy buscan las organizaciones al momento de incorporar personal.

    La participación del sector privado permitió acercar a los jóvenes a la realidad del mundo laboral, brindándoles una visión concreta sobre las oportunidades y desafíos que enfrentarán al finalizar sus estudios secundarios.

    Con este tipo de propuestas, Ramallo continúa fortaleciendo políticas educativas destinadas a acompañar a los adolescentes en una etapa decisiva de sus vidas, promoviendo la formación, la orientación y la construcción de proyectos personales y profesionales con mayores posibilidades de éxito.

    Temas
    Seguí leyendo

    Municipales de Ramallo reclamaron reabrir paritarias y exigieron una urgente recomposición salarial

    El Centro Universitario Municipal de Ramallo acompaña a estudiantes secundarios con el proyecto Coordenadas

    Ramallo refuerza controles de calefacción y obras de mantenimiento en las escuelas

    Comerciantes de Ramallo impulsan un proyecto para revisar las tasas municipales

    Ramallo: Más de 260 pymes participaron de la Ronda de Negocios y concretaron más de 1.300 reuniones

    PAMI designó nuevas autoridades en Ramallo y Pérez Millán para normalizar la atención a afiliados

    Salud Escolar en Ramallo: controles médicos, vacunación y charlas preventivas en las escuelas

    Ramallo rindió tributo a Juan María Traverso con autos, música y emoción

    Ramallo: aprobaron la rendición de cuentas con críticas por déficit y falta de información

    Ramallo debate la rendición 2025 entre denuncias por falta de transparencia y una deuda millonaria

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La Subsecretaría de Producción junto a la Oficina de Empleo llevarán a cabo este lunes una nueva jornada territorial en barrio Bajo Cementerio. 

    San Pedro: Jornada territorial para impulsar el empleo y fortalecer emprendimientos en Barrio Bajo Cementerio

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Aumentan las intoxicaciones con monóxido de carbono en Provincia y Pergamino refuerza los cuidados

    Aumentan las intoxicaciones con monóxido de carbono en Provincia y Pergamino refuerza los cuidados
    Más de 350 estudiantes secundarios participaron en Ramallo del proyecto “Coordenadas”, una iniciativa destinada a acompañar a los jóvenes del último año en la construcción de su futuro académico y laboral.

    Jóvenes de Ramallo participaron en talleres de orientación vocacional para definir su futuro

    El Mercado Patrio se desarrollará en el Galpón de la Juventud de Pergamino.

    Sabores patrios, música y tradición: Pergamino celebrará el 25 de Mayo con un gran Mercado Patrio

    La Catedral de San Nicolás puso en marcha una nueva campaña solidaria destinada a ayudar a personas que atraviesan el invierno en situación de vulnerabilidad.

    San Nicolás: Casa de Encuentro asiste a más de 400 chicos y fortalece su trabajo social en la zona sur

    Joaquín Debeljuh pasó por el programa Fuera de Página antes de viajar al Desafío Ruta 40. video

    Joaquín Debeljuh vuelve al Desafío Ruta 40: "Voy a competir contra mis máximos ídolos"