Jóvenes de Ramallo participaron en talleres de orientación vocacional para definir su futuro

Más de 350 estudiantes secundarios participaron en Ramallo del proyecto “Coordenadas”, una iniciativa destinada a acompañar a los jóvenes del último año en la construcción de su futuro académico y laboral.

Más de 350 alumnos de escuelas secundarias de la ciudad de Ramallo participaron de una nueva edición del proyecto “Coordenadas”, una propuesta orientada a acompañar a los jóvenes del último año en el proceso de elección de su futuro académico y profesional. La actividad reunió a estudiantes de distintas instituciones del distrito en una jornada de formación y reflexión.

El Centro Universitario Municipal de Ramallo acompaña a estudiantes secundarios con el proyecto Coordenadas

La iniciativa se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Superior Nº 236 y estuvo dirigida a estudiantes que transitan el último año del nivel secundario, una etapa clave en la que muchos comienzan a definir qué carrera estudiar, si continuar su formación o insertarse en el mundo del trabajo.

El proyecto “Coordenadas” es impulsado de manera conjunta por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, el Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET) y la Municipalidad de Ramallo.

La propuesta busca brindar herramientas concretas para que los jóvenes puedan analizar sus intereses, descubrir oportunidades y tomar decisiones con mayor información sobre las distintas alternativas educativas y laborales.

Talleres de orientación vocacional y capacitación para el empleo

Durante la jornada se desarrollaron talleres, charlas y actividades participativas vinculadas a la orientación vocacional, la educación superior y la preparación para el ingreso al mercado laboral.

Los estudiantes recibieron información sobre carreras universitarias y terciarias, así como también sobre oficios y capacitaciones que pueden facilitar su inserción laboral en el corto y mediano plazo.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el fortalecimiento de habilidades prácticas para la búsqueda de empleo. En ese marco, se abordaron temas como la confección del currículum vitae, la preparación para entrevistas laborales y la importancia de adquirir competencias blandas, como la comunicación y el trabajo en equipo.

Empresas de la región acompañaron a los jóvenes en la construcción de su futuro

La inspectora de Educación Secundaria, Lucrecia Maldonado, destacó la amplia convocatoria y valoró el compromiso de los estudiantes, muchos de los cuales participaron incluso fuera de su horario habitual de clases.

Además, representantes de empresas de la región, entre ellas Loma Negra, formaron parte de la jornada y compartieron experiencias y consejos sobre el perfil que hoy buscan las organizaciones al momento de incorporar personal.

La participación del sector privado permitió acercar a los jóvenes a la realidad del mundo laboral, brindándoles una visión concreta sobre las oportunidades y desafíos que enfrentarán al finalizar sus estudios secundarios.

Con este tipo de propuestas, Ramallo continúa fortaleciendo políticas educativas destinadas a acompañar a los adolescentes en una etapa decisiva de sus vidas, promoviendo la formación, la orientación y la construcción de proyectos personales y profesionales con mayores posibilidades de éxito.