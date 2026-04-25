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    • Detuvieron a un joven en San Nicolás por amenazas de muerte contra Luis Ventura

    En San Nicolás un acusado de 26 años fue arrestado tras una investigación por reiteradas amenazas contra el periodista. Está imputado por coacción agravada.

    25 de abril de 2026 - 14:42
    Fue detenido tras una investigación por amenazas y mensajes intimidatorios reiterados contra Luis Ventura. Quedó imputado por coacción agravada.

    Fue detenido tras una investigación por amenazas y mensajes intimidatorios reiterados contra Luis Ventura. Quedó imputado por coacción agravada.

    TN
    Fue detenido tras una investigación por amenazas y mensajes intimidatorios reiterados contra Luis Ventura. Quedó imputado por coacción agravada.

    Fue detenido tras una investigación por amenazas y mensajes intimidatorios reiterados contra Luis Ventura. Quedó imputado por coacción agravada.

    TN

    Un joven de 26 años fue detenido en la ciudad de San Nicolás acusado de enviar amenazas de muerte reiteradas contra el periodista Luis Ventura. El operativo fue realizado por la Policía Bonaerense junto a la DDI local y Delitos Informáticos, tras una investigación iniciada por la denuncia del propio conductor.

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    Investigación por amenazas reiteradas

    La causa comenzó a partir de una denuncia radicada por Luis Ventura, quien aseguró haber recibido mensajes intimidatorios vía WhatsApp desde abril de 2025. Según consta en el expediente judicial, los textos incluían amenazas de muerte, insultos discriminatorios y referencias violentas dirigidas tanto al periodista como a su entorno familiar.

    De acuerdo con los investigadores, los mensajes no fueron hechos aislados. Se registraron nuevos envíos en junio y septiembre, provenientes incluso de distintos números, algunos con características internacionales, lo que permitió establecer un patrón de hostigamiento sostenido en el tiempo.

    Allanamiento y secuestro de pruebas

    El expediente quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 59, que ordenó avanzar con medidas para identificar al responsable. A partir de tareas investigativas, se logró ubicar al sospechoso y se dispuso un allanamiento en un domicilio ubicado en la calle León Guruciaga al 1300, en San Nicolás.

    Durante el procedimiento, las fuerzas de seguridad secuestraron dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes clave. El análisis de estos dispositivos será determinante para establecer el origen de los mensajes y el grado de responsabilidad del detenido.

    Imputación y avance de la causa

    El joven fue imputado por el delito de coacción agravada y quedó a disposición de la Justicia. En paralelo, los investigadores buscan determinar si actuó de manera individual o si existió algún tipo de coordinación con terceros.

    En su momento, Ventura había dado a conocer públicamente algunos de los mensajes recibidos en televisión, lo que generó preocupación y aceleró la intervención judicial. La causa continúa en desarrollo y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.

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